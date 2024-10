SICUREZZA 2025: a Fiera Milano dal 19 al 21 novembre

La macchina organizzativa è partita a pieno ritmo per SICUREZZA 2025 – che si svolgerà dal 19 al 21 novembre 2025 a Fiera Milano – e il settore riconferma la sua fiducia nell’evento. Sono già più di 120 le aziende da 16 paesi che hanno formalizzato la loro partecipazione, con una rappresentanza di tutti i settori merceologici e la presenza dei principali produttori italiani ed esteri.

Numeri interessanti – considerando che manca più di un anno all’inaugurazione – che testimoniano la validità del progetto, ma anche la proattività di un mercato in grado di produrre innovazione continua e che, nonostante elementi di criticità nello scenario economico globale, continua a registrare un trend di crescita. Secondo gli ultimi dati ANIE SICUREZZA, infatti, il comparto Sicurezza e Automazione edifici nel 2023 ha proseguito nel percorso espansivo che ha preso avvio dopo la pandemia (+11,7% la variazione annua a valori correnti del fatturato aggregato). Antincendio (+12,6%), Antintrusione (+13,9%) e Videosorveglianza (+15,8%) hanno guidato la crescita. E se lo sviluppo del mercato interno (+8,5%) ha continuato a beneficiare del volano degli investimenti in costruzioni, grande soddisfazione arriva dalle esportazioni (+20,3%), che hanno visto un’accelerazione della domanda dagli Stati Uniti (+74%), primo mercato estero di destinazione delle vendite nel 2023.

“Il settore security & fire ha fino ad ora dimostrato di possedere solide basi. – ha dichiarato Andrea Monteleone, Presidente ANIE SICUREZZA – Oggi, però, le aziende sono di fronte a una nuova grande sfida: attrezzarsi in tempi brevissimi, visto che a giorni l’applicazione sarà obbligatoria, per gestire in modo efficace le normative NIS2, CER, e CRA, emanate dall’Unione Europea per rafforzare la resilienza e la sicurezza informatica nei Paesi membri. Si tratta di un cambiamento significativo per le imprese e le organizzazioni, che richiede loro di adottare nuove misure di protezione e di gestione del rischio informatico. Il mercato italiano ha tutte le capacità tecnologiche e produttive per eccellere, ma bisogna essere veloci ad adattarsi ai nuovi scenari e imparare a ‘fare sistema’. In questo contesto di grande cambiamento diventa quanto mai importante il ruolo dell’Associazione nell’aiutare le aziende a superare le eventuali difficoltà organizzative e sistemiche che possono rallentare la loro crescita e supportandole per cogliere appieno le opportunità di innovazione ma anche di internazionalizzazione. Insieme a una manifestazione come SICUREZZA 2025 – vetrina dell’innovazione del comparto – possiamo fornire alle aziende un fondamentale supporto durante tutto il processo”.

“SICUREZZA 2025 – commenta Paolo Pizzocaro, Fiera Milano, Exhibition Director della manifestazione – sarà la cartina di tornasole per capire come il mercato, a un anno dalla applicazione delle nuove normative, avrà reagito al cambiamento e far conoscere le eccellenze del settore security e fire. La manifestazione racconterà l’evoluzione di un comparto che ha da sempre la ricerca e l’innovazione nel proprio DNA e sosterrà le aziende nel processo di trasformazione, proponendosi non solo come vetrina aggiornata delle ultime soluzioni, ma anche come momento di business networking e incontro utile per confrontarsi sulle opportunità e le complessità dell’attuale scenario”.

SICUREZZA 2025 ancora una volta, dunque, darà voce alle tecnologie e ai temi chiave del momento. Attraverso l’offerta dei principali produttori europei e globali – molti dei quali hanno già confermato la loro presenza – ci si potrà aggiornare su soluzioni sempre più su misura e personalizzate per ogni contesto applicativo, rese ancora più performanti grazie all’intelligenza artificiale che sta trasformando profondamente il modo in cui vengono affrontati i problemi legati alla protezione e alla prevenzione di minacce migliorando l’efficacia, la velocità e la precisione dei sistemi.

In un momento in cui l’attenzione dell’Europa è concentrata sulla protezione del dato, aumentando impatti e responsabilità su produttori e installatori, tornerà la Cybersecurity Arena, con affondi dedicati a rischi e potenzialità di soluzioni digitali e interconnesse.

SICUREZZA 2025 riproporrà, inoltre, uno spazio dedicato ai droni che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella security intelligence – nel mondo il 44% dei droni viene usato per ispezioni e sopralluoghi -, ma anche nel soccorso e nella protezione civile, con il 20% delle applicazioni dei droni usate per monitorare aree critiche o situazioni di emergenza (fonte Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata della School of Management del Politecnico di Milano).

Parte integrante di SICUREZZA 2025 sarà, infine, una ricca e articolata offerta formativa che, durante i giorni di manifestazione, permetterà di fare il punto sullo scenario di mercato e offrire ai professionisti concreti strumenti per affrontare la fase di profondo cambiamento che stanno attraversando.

SICUREZZA 2025 farà parte di MIBA, Milan International Building Alliance, il format che la vede svolgersi in contemporanea con GEE – Global Elevator Exhibition, manifestazione dedicata alla mobilità orizzontale e verticale, MADE Expo, evento leader in Italia per il mondo delle costruzioni, e SMART BUILDING EXPO, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. Forte del successo della passata edizione, che ha attirato l’attenzione di più di 80.000 operatori da 111 Paesi, MIBA, grazie alle sinergie che si creano tra le manifestazioni coinvolte, trasformerà Fiera Milano in un hub internazionale di riferimento per i temi che riguardano l’evoluzione dell’edificio e della città.