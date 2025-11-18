Sicurezza 2025 apre a Fiera Milano: +35% di brand presenti

Apre domani a Fiera Milano, fino al 21 novembre, SICUREZZA 2025, la manifestazione dedicata a security & fire, che si conferma punto di riferimento in Europa per il settore. Un ruolo ribadito dai numeri di questa edizione: 470 brand (+35% rispetto al 2023) da 34 Paesi e una crescente presenza internazionale, che rappresenta il 36% del totale. I principali brand del settore portano in mostra la loro innovazione, con le maggiori rappresentanze da Francia, Germania, Regno Unito e Spagna – i principali mercati produttori europei – e la Cina – tra i primi player globali.

A supportare ulteriormente lo sviluppo internazionale, il progetto di incoming realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia, che, in aggiunta alle decine di migliaia di operatori in visita, permetterà agli espositori di incontrare in appuntamenti one to one più di 115 top hosted buyer provenienti da 31 Paesi, con le maggiori delegazioni da Medio Oriente e Nord Africa, interessanti bacini di sbocco per le tecnologie in mostra, in particolare da Egitto, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

IL MERCATO

Un’edizione da record che rispecchia il positivo andamento del mercato italiano. Secondo gli ultimi dati ANIE SICUREZZA, il comparto della Sicurezza e Automazione degli edifici conferma infatti il suo momento di espansione, superando per la prima volta nel 2024 la soglia storica dei 4 miliardi di euro di fatturato, contro i 2,7 miliardi del 2019. Secondo le stime più recenti, anche nel primo semestre del 2025 la crescita ha mantenuto un ritmo sostenuto, in linea con il +9,6% registrato in media d’anno nel 2024. Le previsioni per i prossimi mesi restano favorevoli. Gli aggiornamenti normativi più recenti stanno infatti accelerando l’adozione di nuove tecnologie, mentre gli investimenti legati al PNRR continuano a sostenere la domanda, soprattutto nei settori pubblici e nelle infrastrutture critiche. Parallelamente, la transizione digitale rafforza il ruolo strategico della cybersecurity, sempre più centrale anche in chiave di resilienza produttiva. In questo scenario, cresce l’attenzione verso i mercati verticali e specializzati, dove l’offerta si orienta su soluzioni personalizzate e flessibili, secondo una logica “on demand” capace di rispondere con rapidità all’evoluzione delle esigenze di sicurezza e automazione.

INTEGRAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PERSONALIZZAZIONE AL CENTRO DELL’OFFERTA ESPOSITIVA

Sul fronte espositivo, SICUREZZA 2025 mette in primo piano l’innovazione in ogni segmento della security e dell’antincendio, e offre l’occasione per osservare da vicino le soluzioni più all’avanguardia e comprendere come le tecnologie stiano ridefinendo il concetto stesso di protezione.

Tra i temi trasversali di questa edizione, la digitalizzazione integrata ha un ruolo centrale: l’unione di intelligenza artificiale e Internet of Things sta trasformando i sistemi di sicurezza in ecosistemi intelligenti, capaci di apprendere dal contesto, reagire in tempo reale e prevenire potenziali criticità.

La videosorveglianza e il controllo accessi dialogano sempre più con piattaforme edge-cloud, abilitando un monitoraggio predittivo preciso e continuo. Fondamentale è anche l’integrazione tra le tecnologie, che consente di gestire reti complesse e, grazie al wireless, estendere la connettività a tutti i dispositivi, inclusi quelli antincendio, semplificando installazione, gestione e manutenzione.

Non mancano i droni, oggi strumenti operativi sempre più versatili, progettati su misura per differenti contesti e capaci di raccogliere e analizzare dati in tempo reale.

Cresce infine la tendenza verso soluzioni modulari e personalizzabili, con aziende che assumono un ruolo sempre più consulenziale, offrendo servizi e tecnologie tailor-made, costruite sulle esigenze del cliente e del contesto applicativo.

UNA NUOVA PROPOSTA FORMATIVA

In un mondo che evolve rapidamente e dove competenze e figure professionali qualificate sono diventate un valore necessario per la crescita del settore, SICUREZZA 2025 propone quest’anno un rinnovato format formativo articolato in tre giornate tematiche. Il Cyber Day (19 novembre) è dedicato alla crescente convergenza tra minacce fisiche e informatiche con focus sulle strategie di resilienza, la protezione della supply chain e l’evoluzione dei modelli di governance; Security Day (20 novembre) porta al centro dell’attenzione i contesti critici – trasporti, banche e retail, grandi eventi, beni culturali – e tecnologie e professionalità capaci di rispondere alle loro specificità. Infine, il Job in Security Day (21 novembre) sarà dedicato all’incontro tra scuole, ITS e aziende del settore con l’obiettivo di mostrare ai giovani le reali opportunità di lavoro e carriera in ambito security.

L’obiettivo di questa nuova impostazione è di fornire ad aziende e professionisti risposte concrete e trasformare la manifestazione in un punto d’incontro dove si diffondono conoscenze, si sviluppano competenze e si formano i professionisti che contribuiranno a rendere più sicuro, consapevole e sostenibile il mondo, digitale e reale.

Gli eventi si concentreranno in due spazi: la Cyber & Security Arena del padiglione 5, dove si alterneranno talk, casi studio, dimostrazioni e tavole rotonde con la partecipazione di esperti, aziende leader, enti pubblici e associazioni, e la Sala Security Talk del padiglione 10, che accoglierà gli approfondimenti organizzati da AISS, AIPS, ANIE Sicurezza e ConFederSicurezza, con focus su normative, trend e scenari evolutivi. A completare l’offerta, i podcast di ASSIV che offriranno approfondimenti su tecnologie, formazione, sinergie pubblico-privato e innovazione nel comparto della vigilanza privata.

MIBA: DOVE SI COSTRUISCE IL FUTURO DELL’EDIFICIO E DELLE CITTÀ

SICUREZZA 2025 fa parte di MIBA-Milan International Building Alliance, il format che la vede svolgersi in contemporanea con GEE – Global Elevator Exhibition, manifestazione dedicata alla mobilità orizzontale e verticale, MADE expo, evento leader in Italia per il mondo dell’edilizia e dell’architettura, e SBE-SMART BUILDING EXPO, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. MIBA, grazie alle sinergie che si creano tra le manifestazioni coinvolte, trasformerà Fiera Milano in un hub internazionale di riferimento per i temi che riguardano l’evoluzione dell’edificio e della città.