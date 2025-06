Sicurezza Fisica 2025: tendenze e priorità secondo il canale

I Business Partner di Genetec – che a livello europeo sono stati coinvolti nello studio dal titolo “Stato del settore della sicurezza fisica 2025” – hanno evidenziato le tendenze e le priorità che stanno plasmando il mercato. In particolare, il report sottolinea l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, l’adozione strategica del cloud ibrido e la crescente convergenza con l’IT come elementi chiave nel proporre soluzioni di sicurezza all’avanguardia.

I pilastri della sicurezza fisica nel 2025

Per i Business Partner di Genetec, l’Intelligenza Artificiale sta evolvendo da un semplice strumento di automazione a un motore di intelligenza operativa e predittiva e concordano sul fatto che l’AI non sia più una tecnologia futuristica, ma un pilastro fondamentale per l’efficienza e la proattività nella sicurezza fisica. Le aziende, infatti, chiedono soluzioni che forniscano insight per prendere decisioni più rapide e informate. In questo senso, l’impegno è rivolto verso l’integrazione di capacità di AI che vadano oltre la semplice automazione, offrendo analisi predittive e ottimizzazione dei flussi di lavoro.

L’AI continuerà a richiedere la supervisione e il giudizio umani anche nei decenni a venire, con le persone che apporteranno attivamente la loro creatività e intuizione, mentre le ‘macchine’ cureranno l’elaborazione dei dati e l’automazione dei processi.

Un’altra tematica centrale è l’adozione di architetture cloud ibride. Le aziende stanno optando per un approccio pragmatico che unisca la flessibilità e la scalabilità del cloud con la necessità di mantenere ‘on-premise’ il controllo sui dati sensibili. Dal punto di vista dei Business Partner, il modello ibrido è la risposta alle esigenze di flessibilità e sicurezza perché consente alle aziende di bilanciare i vantaggi del cloud con la gestione locale dei dati ‘mission critical’, garantendo resilienza e continuità dell’operatività. Questa strategia offre un equilibrio ottimale tra agilità dei processi e gestione del rischio.

Infine, i Business Partner Genetec ritengono che la sicurezza fisica sia sempre più integrata nell’ecosistema IT aziendale. Questo significa che la protezione dei dati, la gestione delle vulnerabilità e la resilienza informatica sono ora priorità condivise che richiedono un approccio olistico. Questa integrazione non solo mitiga i rischi di sicurezza fisica e cyber, ma semplifica i processi operativi e riduce i costi gestionali grazie a una piattaforma unificata di controllo per la sicurezza, come Genetec Security Center.

Cosa vogliono i clienti?

Le imprese, per valorizzare appieno i propri investimenti in sicurezza fisica, richiedono assistenza qualificata, percorsi formativi mirati e servizi specializzati. L’interazione continua con esperti di sicurezza certificati, sin dalle fasi di installazione, è fondamentale. Grazie alla capillare rete di partner, Genetec è in prima linea nel definire il prossimo capitolo della sicurezza fisica, offrendo alle aziende soluzioni concrete e tecnologie evolute. I Business Partner che affiancano Genetec sono pronti a fornire un supporto essenziale a imprese e aziende sostenendole nel dinamico panorama della sicurezza fisica e garantendo l’allineamento delle loro strategie di business con le più avanzate pratiche tecnologiche e operative del settore.

I Partner di Canale di Genetec costituiscono la rete globale di system integrator, consulenti e fornitori di soluzioni che collaborano con Genetec per implementare le soluzioni di sicurezza. Grazie alla profonda conoscenza delle tecnologie Genetec e delle esigenze specifiche dei mercati a livello locale, i Business Partner sono in prima linea nell’offrire sistemi di sicurezza fisica all’avanguardia che aiutano a proteggere persone, beni e dati.

Dichiarazioni

“Le tecniche di analisi e l’AI continueranno a creare nuove opportunità, consentendo alle aziende di sfruttare i dati, le infrastrutture e i dispositivi di sicurezza fisica già esistenti per automatizzare le attività di routine e raggiungere livelli più elevati di efficienza in tutta l’azienda”, sottolinea Florian Matusek, Director of Al Strategy, Genetec.

“Con l’evolversi delle esigenze del settore, è importante supportare sia i dipartimenti IT, sia quelli di sicurezza fisica per facilitare l’adozione di nuove tecnologie che si trovano a gestire e risolvere potenziali problemi di cybersecurity, sicurezza e protezione. In quest’ottica, la scelta di vendor di tecnologia che comprendano e soddisfino i requisiti funzionali, di performance e di conformità di entrambi i gruppi diviene un fattore fondamentale per il successo”, commenta Michel Chalouhi Vice-President of Global Sales Genetec.