Siemens firma un accordo di distribuzione con Computer Gross

Computer Gross, distributore a valore da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con Siemens, tech company nei settori dell’industria, delle infrastrutture e della mobilità. Con l’obiettivo di promuovere le soluzioni di Industrial Security Networking di Siemens, questo accordo mira a proteggere efficacemente le interfacce tra reti IT e OT, gestendo l’accesso remoto e garantendo sicurezza nei sistemi industriali attraverso l’uso di switch, router e firewall certificati secondo gli standard richiesti in ambito operativo.

Basando la tecnologia su casi d’uso sviluppati specificamente per vari settori industriali, i prodotti di networking, firewall e appliance VPN SCALANCE di Siemens sono progettati per proteggere reti industriali e sistemi di automazione mediante segmentazione e l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri. Le soluzioni software del portfolio completano l’offerta con strumenti dedicati al monitoraggio continuativo delle reti e la gestione della Cybersecurity in ambito OT.

“La digitalizzazione rappresenta un elemento ormai imprescindibile di competitività per le imprese industriali ma, al tempo stesso, aumenta drasticamente il rischio di minacce informatiche. E’ fondamentale definire un approccio completo e olistico alla Cybersecurity che includa soluzioni specifiche per soddisfare i requisiti stringenti degli impianti di produzione e che si possano integrare con efficacia e flessibilità alle policy sviluppate per le infrastrutture IT. L’accordo con Computer Gross ha l’obiettivo di proporci insieme sul mercato per aiutare i clienti nella convergenza IT/OT. L’esperienza pluriennale di Computer Gross in ambito IT e la competenza di Siemens nel mondo dell’automazione possono aiutare i clienti a rispondere alle nuove normative come la NIS2. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di migliorare il livello di consapevolezza e protezione delle reti industriali dei nostri clienti e colmare il divario tra IT e OT, facendo leva su interlocutori specializzati del settore ICT” ha dichiarato Stefania Svanoletti, Head of Process Automation Business Unit – Digital Industries, Siemens Italia.

“L’accordo con Siemens si inserisce perfettamente in una strategia di soluzioni a valore, confermando la leadership di Computer Gross nell’area Valore e su tutti i principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato. Attraverso questo importante accordo, Computer Gross si pone come punto di convergenza tra il mondo IT e OT, in cui Siemens è leader mondiale. Un ulteriore punto di forza di questo accordo è riconducibile al consolidamento e alla valorizzazione di alleanze e partnership con alcuni tra i principali Vendor ICT, che indirizzano strategicamente le diverse esigenze, andando a proporre soluzioni ideali integrate, in grado di rispondere alle sempre crescenti necessità di un mercato in continua evoluzione” ha confermato Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross.