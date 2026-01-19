Snom amplia l’ecosistema delle comunicazioni professionali

In questo nuovo appuntamento con le videointerviste di BitMAT parliamo di innovazione nel mondo delle comunicazioni professionali. Ospite dell’intervista è Rosario Pitanza, Channel Manager Italia di Snom Technology , con cui facciamo il punto sulle più recenti novità di prodotto introdotte dal vendor. , con cui facciamo il punto sulle più recenti novità di prodotto introdotte dal vendor.

Dall’ampliamento della gamma di terminali da tavolo alle nuove cuffie e videocamere, fino a soluzioni dedicate alla sicurezza e all’hotellerie, Snom sta rafforzando la propria offerta per rispondere a contesti d’uso sempre più diversificati.

Nel corso dell’intervista approfondiamo la strategia che guida queste innovazioni, l’attenzione all’esperienza utente e alla produttività, e i trend che orienteranno lo sviluppo dei prodotti nei prossimi mesi.

Scopri di più in questa videointervista a Rosario Pitanza, Channel Manager Italia di Snom Technology!