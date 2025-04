Snom annuncia un cambiamento strategico

Dopo nove anni di servizio incondizionato, in data 31 marzo 2025 Gernot Sagl, CEO per le regioni EMEA e APAC e Amministratore Delegato di Snom Technology, fornitore leader di soluzioni di telefonia e comunicazione per aziende e professionisti basate su protocollo IP, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Sotto la guida di Gernot Sagl, l’azienda ha superato con successo una complessa fase di trasformazione, iniziata con l’acquisizione da parte del Gruppo VTech nel 2016, evolvendo in un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni. Il Consiglio di Amministrazione di Snom ringrazia Gernot Sagl per il suo contributo, formulando i migliori auspici per le sue future sfide.

Snom Technology promuove Fabio Albanini

Parallelamente, il CdA di Snom è lieto di annunciare la promozione di Fabio Albanini alla carica di Senior Vice President of Sales and Operations per le regioni EMEA e APAC, con effetto immediato. Fabio Albanini, già Vice President of Sales per le medesime regioni, è parte integrante di Snom dal 2009. Nel suo nuovo ruolo, sarà investito di responsabilità estese, esercitando la supervisione sulle vendite, sul marketing e sulle operazioni di Snom in EMEA e APAC. A seguito della sua promozione, Fabio Albanini riferirà direttamente a Hillson Cheung, Presidente della Divisione Prodotti di Telecomunicazione di VTech.

Il Consiglio di Amministrazione di Snom ribadisce il proprio impegno a garantire una transizione fluida, fiduciosi che la visione strategica e la dedizione di Fabio Albanini favoriranno il continuo successo di Snom sul mercato.

Dichiarazioni

“Fabio Albanini ha dimostrato qualità di leadership di prim’ordine e possiede una conoscenza approfondita del nostro modello di business e del settore”, ha dichiarato Hillson Cheung. “Siamo fiduciosi che continuerà a guidare la crescita del marchio Snom, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato in Europa, Medio Oriente, Africa e APAC”.

Fabio Albanini ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo incarico: “Guidare Snom in questa fase dinamica è un privilegio e abbiamo posto solide basi per la crescita. Sono impaziente di collaborare con i nostri stimati colleghi a livello globale per offrire soluzioni di eccellenza e valore aggiunto costante ai nostri clienti e partner”.