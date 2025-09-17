Snom E303: il telefono d’emergenza adatto per tutti gli ambienti

Con il nuovo E303, Snom Technology presenta un innovativo telefono d’emergenza, sviluppato appositamente per ambienti in cui la riconoscibilità e intuitività degli strumenti legati alla sicurezza sono essenziali. Da subito disponibile sul mercato come telefono IP o analogico (E303A), il nuovo terminale rosso cattura immediatamente l’attenzione e fa quindi la differenza decisiva nelle emergenze.

Colore sgargiante per la massima sicurezza

Lo Snom E303 invia un chiaro segnale visivo. Riconoscibile da lontano come telefono d’emergenza e facilmente individuabile anche in condizioni di scarsa illuminazione o da persone che non conoscono il luogo in cui si trovano, il terminale assolve alla funzione essenziale di un telefono d’emergenza, ovvero richiedere aiuto immediato in caso di necessità.

Nel caso del terminale IP, ciò significa che basta sollevare la cornetta per stabilire automaticamente una connessione con un numero predefinito, ad esempio la reception, il pronto intervento o un centro presidiato da personale qualificato. In questo modo vengono eliminati passaggi che fanno perdere secondi preziosi, come la ricerca del numero di emergenza o la digitazione dello stesso sullo smartphone. Nella variante analogica questa funzione può essere gestita tramite il centralino telefonico oppure registrando il numero di emergenza su un tasto per la composizione rapida.

Scenari d’impiego flessibili del nuovo Snom E303

Che si tratti dei corridoi di un hotel, dove gli ospiti devono poter contare su un aiuto immediato in caso di emergenza, degli edifici scolastici, in cui è fondamentale un collegamento diretto con la segreteria o con il personale di sicurezza, oppure di uffici e mense, dove gli addetti devono poter contattare rapidamente chi gestisce le emergenze, lo Snom E303 si integra senza difficoltà nelle infrastrutture più diverse. Anche nei capannoni industriali o negli spazi pubblici questo apparecchio può fungere da chiaro punto di riferimento per le chiamate di emergenza. In ogni ambiente condiviso, lo Snom E303 offre un ulteriore livello di sicurezza.

Dotazione tecnica che convince

Oltre al colore appariscente, lo Snom E303 colpisce per la sua struttura robusta e per il suo rivestimento che garantisce igiene e protezione antibatterica. Grazie all’audio in HD, la qualità della voce è chiara e nitida, aspetto particolarmente importante in situazioni di stress o in ambienti rumorosi. Il funzionamento è intuitivo e ridotto all’essenziale, ossia garantire una connessione rapida e affidabile nelle emergenze. Inoltre, i telefoni sono compatibili con tutte le più comuni piattaforme IP o centralini analogici e si integrano facilmente nelle infrastrutture di comunicazione esistenti.

Snom E303: uno strumento di sicurezza indispensabile

Con lo Snom E303 il vendor berlinese offre quindi una soluzione che unisce funzionalità, immediata riconoscibilità e affidabilità nel quadro di piani di sicurezza esistenti e assicura che l’aiuto sia sempre a portata di mano.