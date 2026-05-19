Snom lancia il nuovo headset Bluetooth A350D

Che si tratti di call center, customer service, vendite, reception oppure di uffici open space e ambienti di lavoro ibridi, ovunque la comunicazione abbia un impatto diretto sulla qualità del servizio, sulla produttività e sulla percezione esterna dell’azienda, una trasmissione vocale chiara e priva di rumori di fondo diventa sempre più un fattore critico di successo. Lo Snom A350D di Snom Technology risponde esattamente a questa esigenza, assicurando che gli utenti non solo sentano bene il proprio interlocutore, ma soprattutto vengano compresi in modo chiaro.

Grazie alla struttura binaurale, la cuffia Bluetooth Snom A350D isola maggiormente l’utente dall’ambiente circostante e favorisce la concentrazione anche in contesti dinamici o rumorosi. Al tempo stesso, l’elevato comfort d’uso consente di indossare l’headset senza difficoltà per l’intera giornata lavorativa.

Tecnologia ottimizzata per una qualità audio eccellente

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo si basa su un’architettura appositamente ottimizzata per la comunicazione vocale. Integra due microfoni con Qualcomm cVc (“Clear Voice Capture”), che riducono in modo mirato i rumori ambientali durante la trasmissione. A ciò si aggiungono un’elaborazione audio in tempo reale basata su DSP (Kalimba, 120 MHz) e un codec Bluetooth progettato per la qualità vocale (aptX Voice). L’interazione di questi componenti consente una trasmissione vocale stabile e naturale anche in condizioni d’uso particolarmente impegnative.

Sul piano funzionale, lo Snom A350D integra, tra le altre caratteristiche, un indicatore di occupato per la visualizzazione dello stato, la tecnologia Bluetooth Multipoint per l’utilizzo parallelo di più terminali e possibilità d’impiego flessibili sia alla postazione di lavoro fissa sia in scenari mobili.

Portafoglio completo per la comunicazione business

Con l’introduzione dell’A350D come modello di punta della propria gamma di cuffie Bluetooth, Snom riposiziona complessivamente il proprio portafoglio di headset. Oltre alle soluzioni Bluetooth, l’offerta comprende anche headset DECT professionali e sarà proposta in futuro come soluzione integrata per la comunicazione business. Parallelamente, l’azienda punta su una struttura prezzi competitiva per l’intera linea di accessori.

“Nella comunicazione professionale la domanda decisiva non è quanto bene sentiamo il nostro interlocutore, ma quanto chiaramente riusciamo a farci capire”, afferma Felix Glowatzka, Product Manager di Snom. “Con la serie A350 portiamo proprio questa prospettiva al centro, sviluppando soluzioni che migliorano in modo concreto la qualità delle conversazioni nella quotidianità lavorativa.”

Lo Snom A350D è disponibile da subito presso i rivenditori specializzati ed è fornito con una garanzia del produttore di tre anni.