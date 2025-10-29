Snom V420: brillante qualità video 4K per i meeting aziendali moderni

Con il lancio della videocamera per conferenze Snom V420, Snom Technology, produttore di soluzioni per le telecomunicazioni su IP ad uso professionale, amplia coerentemente il proprio portafoglio oltre il tradizionale segmento della telefonia IP. In qualità di specialista in soluzioni professionali per le comunicazioni, Snom vanta decenni di esperienza nel combinare un audio di alta qualità con tecnologie intuitive. La nuova V420 non è quindi un prodotto consumer qualunque, ma la naturale estensione di un mondo in cui voce e immagine contribuiscono in egual misura al successo aziendale. Con la V420, Snom offre alle imprese un set di strumenti completo per la comunicazione ibrida – dal telefono IP sulla scrivania alla presenza video professionale durante i meeting virtuali.

In combinazione con lo speakerphone Snom C300, la Snom V420 diventa una soluzione completa per videoconferenze ad alte prestazioni ideale per piccole sale riunioni con una qualità audio e video di livello superiore in un setup compatto e facile da installare.

Snom V420 garantisce qualità d’immagine e trasmissione vocale perfette in ogni situazione

Che si tratti di lavorare in home office, in una sala conferenze o durante dirette streaming, la Snom V420 garantisce immagini nitidissime in 4K e un suono cristallino – stabilendo nuovi standard per la comunicazione video professionale.

Dotata di un sensore CMOS ad alta risoluzione, la Snom V420 assicura riprese 4K brillanti, con colori vivaci e un’impressionante fedeltà dei dettagli. Anche in caso di illuminazione non ottimale, il controllo automatico dell’esposizione si adatta con precisione, aumentando la luminosità fino al 50% quando necessario, riducendo le ombre indesiderate e garantendo che relatori e team siano sempre ben visibili. L’ampiezza dell’inquadratura, regolabile fino a 120° con tre livelli preimpostati o manualmente in base alle esigenze, rende la videocamera estremamente flessibile – ideale tanto per conversazioni individuali quanto per riunioni di gruppo.

Grazie al preciso beamforming i tre microfoni integrati (due omnidirezionali e uno unidirezionale), con una gamma di frequenze da 20 Hz a 10,0 kHz e una sensibilità di -38 dB, rilevano la voce in modo chiaro e focalizzato anche fino a 5 metri di distanza. Così le voci vengono captate in modo distinto, riducendo al minimo i rumori di fondo – la soluzione ideale per meeting in sale di piccole e medie dimensioni.

La nuova videocamera per conferenze Snom V420

Flessibile, sostenibile e pronta per il futuro

Grazie alla funzionalità Plug & Play tramite connessione USB-C o con l’app Snom Connect Desktop per PC Windows, la Snom V420 è pronta all’uso in pochi istanti e funziona perfettamente con le principali piattaforme come Microsoft Teams, Zoom, Webex o Google Meet. La staffa regolabile consente di fissare la videocamera in modo sicuro al monitor della sala conferenze o direttamente allo schermo di un computer – senza installazioni complicate.

Come nel caso dei telefoni IP Snom, anche la V420 è realizzata con plastica riciclata, unendo così la tecnologia più moderna a un chiaro impegno verso la sostenibilità – un segnale importante per le aziende attente alla responsabilità ambientale. Il risultato: con la Snom V420, le imprese creano le basi per una comunicazione video convincente – affidabile, professionale e pronta per il futuro. Inoltre, la garanzia triennale Snom rappresenta un’ulteriore promessa di qualità e fiducia.

Dichiarazioni

“Con la Snom V420colmiamo una lacuna nella comunicazione aziendale professionale. Mentre il mercato è invaso da webcam consumer, noi offriamo una soluzione che unisce qualità d’immagine e del suono senza compromessi, immediata operatività e un design sostenibile – esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno oggi”, afferma Felix Glowatzka, Product Manager di Snom. “Per noi la V420 non è solo un nuovo prodotto, ma un ulteriore passo verso un portafoglio completo per il mondo del lavoro ibrido. In questo modo offriamo ai nostri clienti ciò che davvero serve oggi: tecnologia che renda visibile la loro professionalità e renda la collaborazione a prova di futuro”.