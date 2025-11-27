Snowflake rinnova il suo Partner Network

Con l’obiettivo di approfondire la collaborazione con i partner e supportare meglio i clienti con competenze dedicate e una piattaforma che li aiuti a realizzare il loro pieno potenziale con i dati e l’AI, Snowflake, l’AI Data Cloud Company, ha annunciato una serie di aggiornamenti al suo Snowflake Partner Network (SPN).

Investimenti a supporto dello sviluppo di competenze

Nell’ambito del suo rinnovato programma per i partner, Snowflake ha lanciato una serie di iniziative dedicate, tra cui:

SPN Learn : una piattaforma di formazione e certificazione che offre percorsi di apprendimento su misura per diversi livelli di competenza. Il suo obiettivo è rendere più accessibili le recenti innovazioni e le migliori pratiche e accelerare lo sviluppo delle competenze dei partner.

una piattaforma di formazione e certificazione che offre percorsi di apprendimento su misura per diversi livelli di competenza. Il suo obiettivo è rendere più accessibili le recenti innovazioni e le migliori pratiche e accelerare lo sviluppo delle competenze dei partner. AI Data Cloud Services Partner Program: il programma è stato riorganizzato con una struttura a livelli più chiara, che prevede nuove fasi di progressione e riconoscimento. Ora include un Service Registration Incentive (SRI), un meccanismo che premia i partner per le interazioni di successo con i clienti.

il programma è stato riorganizzato con una struttura a livelli più chiara, che prevede nuove fasi di progressione e riconoscimento. Ora include un Service Registration Incentive (SRI), un meccanismo che premia i partner per le interazioni di successo con i clienti. Una community più forte:il lancio di diversi eventi ampliati e dedicati ai partner, sia digitali che in presenza, come la serie di webinar SPN Pulse, gli eventi SPN Connect, e la Partner Appreciation Reception e i Partner Awards durante il Snowflake Summit. Questi eventi promuovono la condivisione delle conoscenze e il riconoscimento all’interno della community.

“L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle pratiche aziendali sta trasformando il modo in cui le organizzazioni utilizzano i loro dati”, afferma Dan Waters, Vice President EMEA – Alliances & Channel, Snowflake. “Per sostenere questo cambiamento e fornire ai partner nuovi strumenti di formazione, un programma con una struttura più chiara e un modello di rivendita aggiornato, la piattaforma Snowflake Partner Network è stata ridisegnata e resa più facile, connessa e affidabile.”

“I partner locali portano un patrimonio importante di esperienza, una profonda competenza e una presenza capillare sul mercato italiano, elementi essenziali per aiutare i clienti comuni nel loro percorso di trasformazione con Snowflake”, aggiunge Luigi Locatelli, Partner Sales Director Italy, Snowflake. “Modernizzando il Partner Network, Snowflake sta gettando le basi per un nuovo livello di collaborazione: aiutare l’ecosistema dei partner a capitalizzare le opportunità offerte dai dati e dall’AI attraverso soluzioni accessibili e su misura, rafforzandone l’esperienza e, in definitiva, contribuendo al successo e alla soddisfazione dei clienti”.

Un programma di rivendita ridisegnato per un ecosistema connesso

Un rinnovato Snowflake Partner Network Resale Program renderà inoltre l’AI Data Cloud Snowflake ancora più accessibile a tutti i clienti autorizzando i partner qualificati a rivendere Snowflake come parte delle soluzioni che forniscono. Con un supporto che copre l’intero ciclo di vita del cliente, questo programma avvicina le priorità commerciali di Snowflake a quelle dei partner, amplificando il valore che viene offerto ai clienti finali.

Le novità introdotte nel partner program puntano a valorizzare ulteriormente la piattaforma Snowflake, riconosciuta per la sua facilità d’uso, sicurezza e connettività a migliaia di applicazioni, servizi di dati e utenti. Per i clienti, questo significa un accesso semplificato alle applicazioni di dati basate sull’AI e cicli di implementazione più rapidi. Ai partner offre l’opportunità di espandere il proprio portafoglio e identificare nuove opportunità di business in un ambiente affidabile e scalabile.