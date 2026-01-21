Stampa transfer su tessuto: novità da Epson

Epson annuncia SureColor G9000, la nuova stampante tessile roll to roll top di gamma della famiglia Direct-To-Film (DTFilm) che si affianca al modello SC-G6000 e che sarà disponibile dall’estate 2026. Progettata per soddisfare la crescente domanda di stampa transfer su tessuto, SC-G9000 è ideale per chi opera nel settore della personalizzazione tessile e della stampa su tessuto e si contraddistingue per elevata produttività, maggiore velocità, affidabilità e i manutenzione semplificata.

Questo annuncio testimonia il continuo investimento di Epson nel segmento tessile, un settore in forte crescita: la stampa Direct-To-Film (DTFilm) consente di creare stampe realizzate su film da trasferire su numerosi tessuti, tra cui cotone, poliestere, nylon, misti, pelle e superfici rigide e dal 2020 è diventata una delle tecnologie di stampa tessile digitale in più rapida espansione, con una crescita annuale prevista dell’8%(1). In questo scenario SureColor G9000 sfrutta il primo sistema Epson DTFilm roll-to-roll ad alta produttività, mettendo a disposizione una soluzione Epson completa, con stampante, testina di stampa, inchiostri e software prodotti dall’azienda, che garantiscono massima qualità di stampa, compatibilità di sistema e affidabilità a lungo termine.

“Con l’annuncio di SC-G9000 – ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – la nostra azienda rafforza la leadership nel mercato DTFilm, un settore in rapida crescita. I clienti ci dicono che hanno bisogno di maggiore produttività, maggiore affidabilità e minore manutenzione manuale. Questo nuovo modello soddisfa tutte queste esigenze, offrendo agli ambienti di produzione più esigenti una soluzione ad alte prestazioni progettata interamente da Epson. Utilizzando la tecnologia collaudata delle stampanti Epson esistenti, quali SC-R5000 e SC-F3000, SC-G9000 assicura la velocità, l’affidabilità e la qualità dell’immagine che i clienti si aspettano dalla nostra azienda, riducendo al contempo il costo totale di proprietà e il time-to-market per le aziende che vogliono crescere nella produzione DTFilm.”

SC-G9000 integra la tecnologia delle testine di stampa PrecisionCore Micro TFP, un riscaldatore frontale integrato e grandi sacche di inchiostro UltraChrome DF da 1,6 litri per una produttività sostenuta. La risoluzione predefinita di 1200×600 dpi consente di ottenere velocità di produzione più elevate con una qualità dell’immagine superiore rispetto ai modelli precedenti, mentre un nuovo post-riscaldatore integrato garantisce l’asciugatura rapida dell’inchiostro e amplia la compatibilità dei supporti.

Il sistema supporta la manutenzione giornaliera automatica, compreso l’innovativo sistema di pulizia della testina di stampa con panno in tessuto e la pulizia automatica dei cap. Questeautomazioni riducono significativamente gli interventi operatore e garantiscono continuità di funzionamento, indispensabili per ambienti di produzione intensivi.

SC-G9000 viene fornita con i software RIP Epson Edge Print Pro e Fiery Digital Factory Epson Production Edition, oltre a supportare le principali soluzioni RIP ISV di terze parti, garantendo una perfetta compatibilità del flusso di lavoro. SC-G9000 sarà venduta come unità solo stampante: i rivenditori partner dedicati forniranno agitatori di polvere o unità di polimerizzazione compatibili, insieme a pellicole, polveri e altri materiali di consumo.

Caratteristiche di Epson SC-G9000:

– testina di stampa PrecisionCore micro TFP da 2,64 pollici con disposizione simmetrica degli ugelli, che garantisce un’elevata produttività mantenendo un’alta qualità dell’immagine;

– capacità dei supporti per rotoli larghi fino a 1.626 mm, compatibile con tutte le larghezze di pellicole DTFilm disponibili sul mercato;

– testine di stampa sostituibili dall’utente, con riduzione dei tempi di inattività e degli interventi di assistenza;

– manutenzione ridotta al minimo da parte dell’utente, grazie a sistemi di pulizia automatici che richiedono la sola sostituzione periodica;

– touchscreen da 4,3 pollici, torretta di segnalazione con spia luminosa e illuminazione interna dell’area di stampa per un feedback visivo chiaro durante la produzione.

(1) Previsioni di mercato di Seiko Epson Corporation (SEC).