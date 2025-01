Stampanti a trasferimento termico: tre novità da Panduit

La stampa dell’etichettatura negli ultimi anni si è evoluta ed è nettamente migliorata grazie a tecnologie innovative come quelle offerte da Panduit, fornitore globale di soluzioni innovative per l’infrastruttura fisica ed elettrica di data center, impianti industriali ed edifici intelligenti. Panduit annuncia l’ampliamento della linea di soluzioni di identificazione e presenta le nuove stampanti a trasferimento termico DP4300H, DP4300HD e DP4600H, progettate per fornire etichette rapide e di alta qualità per tutte le esigenze di identificazione di cavi e componenti elettrici.

Le nuove stampanti a trasferimento termico di Panduit

Le operazioni di marcatura possono rallentare il flusso del lavoro sul campo e richiedere ore per stampare le etichette. Panduit ha progettato le nuove stampanti a trasferimento termico per ridurre questi tempi ed efficientare così il processo di identificazione.

Grazie alla velocità di stampa e al design robusto, le stampanti a trasferimento termico DP4300H e DP4600H garantiscono un’etichettatura rapida, precisa e di altissima qualità, ideale per le applicazioni ad alto volume.

Con queste stampanti avanzate è possibile creare rapidamente etichette per quadri elettrici, marcatori termoretraibili e molto altro ancora, il tutto tramite un display touchscreen di facile utilizzo. Inoltre, grazie a un’ampia gamma di opzioni per formati e materiali di etichette, è possibile affrontare con facilità qualsiasi esigenza applicativa, garantendo un’identificazione chiara e duratura in un impianto elettrico o di produzione.

Dimezzare i tempi di etichettatura con la stampa fronte/retro

Il modello DP4300HD è una stampante fronte/retro che consente un risparmio fino al 50% del tempo necessario. Permette di stampare simultaneamente su entrambi i lati dell’etichetta in un unico passaggio (evitando il capovolgimento manuale), dimezzando i tempi di etichettatura per risultati più rapidi e di alta qualità, minimizzando gli errori e consentendo di completare i progetti più velocemente.

Tutte le nuove stampanti a trasferimento termico sono state progettate per essere estremamente versatili e consentono di produrre rapidamente un’ampia gamma di etichette, tra cui:

etichette autolaminanti, etichette termorestringenti e targhette per la marcatura precisa dei cavi;

etichette per quadri elettrici, etichette per componenti elettrici e di rete, etichette per segnaletica di sicurezza, per un’identificazione completa di apparecchiature e impianti.

Con una vastissima scelta di etichette, da quelle di tipo militare alle halogen free, Panduit offre la soluzione giusta per tutte le esigenze di identificazione critiche, garantendo affidabilità e durata in ogni applicazione.