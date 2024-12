Stampanti laser addio. Epson anticipa lo stop alle vendite

Con le due nuove stampanti inkjet per l’ufficio in formato A3 – WorkForce Pro EP-C7000DW e WorkForce Pro EM-C7100DWF – Epson amplia la gamma e conferma l’impegno nei confronti della tecnologia inkjet a freddo Heat-Free, abbandonando definitivamente la vendita delle stampanti laser. Secondo le previsioni degli analisti IDC, il mercato delle stampanti inkjet in Europa occidentale registrerà una crescita del 7,6% nel periodo 2023-2028; al contrario, per il mercato delle stampanti laser è prevista una contrazione del 2,2%.

Stampanti laser VS Stampanti inkjet a freddo

L’obiettivo di porre fine alla vendita di stampanti laser in tutto il mondo entro il 2026 è stato definito due anni fa nell’ambito dell’ampia strategia aziendale per la sostenibilità e oggi, Epson Europa tiene fede all’impegno assunto, confermando di aver cessato la vendita di stampanti laser nell’intera regione.

La decisione di concentrarsi esclusivamente sulle stampanti inkjet a freddo è stata presa sulla base del grande potenziale offerto dalla tecnologia inkjet proprietaria Heat-Free, capace di portare progressi significativi in termini di sostenibilità. Infatti, a differenza della stampa laser, che richiede calore per fondere il toner sulla carta, la tecnologia inkjet funziona a freddo e unisce il vantaggio dei minori consumi energetici alla riduzione delle parti da sostituire durante la vita utile del prodotto, diminuendo quindi l’impatto ambientale in modo significativo.

Epson ha lavorato in modo continuo e focalizzato per colmare il vuoto lasciato dalle stampanti laser all’interno del portafoglio di prodotti. Oggi il risultato è una gamma completa di modelli inkjet a freddo adatta a qualsiasi esigenza, dai piccoli uffici con bassi volumi di stampa alle grandi aziende.

Gamma WorkForce Pro: le caratteristiche dei due nuovi modelli

WorkForce Pro EP-C7000DW e WorkForce Pro EM-C7100DWF sono le nuove stampanti A3 che ampliano la gamma. Ideali per piccoli uffici e gruppi di lavoro che necessitano di stampe di qualità a colori in formato A3, queste unità da 25 ppm sono un’alternativa più economica ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle stampanti laser.

Grazie agli inchiostri ad alto rendimento e all’elevata capacità carta, WorkForce Pro EP-C7000DW e WorkForce Pro EM-C7100DWF offrono una soluzione semplice, che richiede pochi interventi nel tempo e comporta tempi di inattività ridotti, supportando così la produttività di chi le utilizza. La stampa fronte/retro e il minore consumo energetico inoltre aiutano a risparmiare sui costi, riducendo anche la quantità di risorse impiegate.

“Per quanto riguarda il mercato delle stampanti”, ha dichiarato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia, “la nostra attività continuerà a essere incentrata sulla tecnologia proprietaria inkjet a freddo con testina piezoelettrica. Grazie ad essa, siamo in grado di fornire soluzioni di stampa efficienti e sostenibili ai nostri partner e alle aziende. Sulla base di questa decisione, abbiamo cessato la vendita di stampanti laser in Europa con due anni di anticipo rispetto al nostro obiettivo mondiale per il 2026“.