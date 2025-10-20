Supermicro entra nel portafoglio di Arrow per la regione EMEA

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Supermicro nella regione EMEA. L’accordo offrirà ai partner di canale dell’intera area le soluzioni di infrastruttura AI più avanzate del settore.

In base all’accordo, Arrow distribuirà ai partner di canale l’intera gamma di soluzioni infrastrutturali AI-ready di Supermicro, inclusi server, sistemi di storage, switch e software ottimizzati per gli impegnativi workload di AI.

La crescente domanda di soluzioni AI richiede prodotti sempre più potenti in grado di elaborare enormi quantità di dati. Supermicro offre un’ampia gamma di prodotti, progettati specificamente per supportare modelli pre-addestrati in ambienti edge. Le tecnologie dell’azienda abbinate all’esperienza e alla rete di supporto di Arrow consentiranno ai partner di canale di affermarsi nel dinamico contesto dell’intelligenza artificiale.

Supermicro è specialista mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Offre un ampio portfolio di sistemi server, soluzioni di storage, networking e software efficienti dal punto di vista energetico e a basso impatto ambientale, con servizi di assistenza a livello globale.