Supply Chain: il 95% delle imprese segnala colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento

Le interruzioni della supply chain continuano a rappresentare una sfida strutturale per le aziende italiane, come evidenziato dal Supply Chain Report 2025 di reichelt elektronik, secondo cui il 95% delle imprese segnala colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento. Allo stesso tempo, il 62% delle aziende si aspetta un miglioramento della propria situazione economica nei prossimi dodici mesi. Questa combinazione suggerisce che, sebbene le interruzioni siano diffuse, le aziende stanno imparando a operare in un ambiente caratterizzato da volatilità persistente.

Il crescente dibattito europeo sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento e sull’autonomia tecnologica offre un importante contesto per comprendere questo sviluppo.

Con iniziative come l’European Chips Act, l’Unione Europea mira a rafforzare la propria capacità produttiva nel settore dei semiconduttori e a ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei per componenti critici. Questo evidenzia come le supply chain – in particolare nell’elettronica – siano diventate strategicamente rilevanti. Il controllo sulla disponibilità dei componenti e sulla tecnologia non è più soltanto una questione operativa; influisce sempre più sulla competitività, sulla continuità e sul posizionamento di lungo periodo delle imprese.

La resilienza come fondamento

Tradizionalmente, la gestione della supply chain si concentrava sulla continuità e sul controllo dei costi. Nel settore elettronico, tuttavia, la dipendenza da semiconduttori, sensori, batterie e altri componenti critici rende le supply chain vulnerabili agli sviluppi geopolitici ed economici. Le recenti discussioni europee sulla sicurezza tecnologica e sulla produzione di semiconduttori dimostrano come la dipendenza da un numero limitato di fornitori o da fornitori situati al di fuori dell’Europa possa rapidamente trasformarsi in un rischio strategico.

Molte aziende hanno reagito rafforzando la resilienza delle proprie supply chain. Secondo la nostra ricerca sopra citata, il 39% delle aziende ha investito in soluzioni di automazione, mentre il 41% prevede di farlo nel prossimo anno. Queste misure aiutano le aziende a ottenere una migliore visibilità sui livelli di inventario, sulle prestazioni dei fornitori e sulle potenziali interruzioni. Tuttavia, sebbene tali misure riducano il rischio operativo, non sono sufficienti a creare un vantaggio strategico. Sempre più spesso, le aziende stanno esplorando come le supply chain possano contribuire più direttamente a innovazione, velocità e differenziazione sul mercato.

Ottenere controllo su velocità, innovazione e costi

Le aziende elettroniche italiane stanno trovando sempre più modi per utilizzare le proprie supply chain come qualcosa di più di un semplice buffer contro le interruzioni. Automazione e pianificazione intelligente svolgono un ruolo chiave in questo cambiamento. Il 63% delle aziende ha automatizzato l’elaborazione degli ordini, mentre il 52% ha automatizzato la gestione dell’inventario. Queste capacità consentono alle aziende di ridurre i tempi di consegna e di reagire più rapidamente alle fluttuazioni della domanda o dell’offerta. Quando i fornitori vengono integrati nella pianificazione e, ove possibile, nei processi di ricerca e sviluppo, le aziende possono individuare prima i potenziali colli di bottiglia e adeguare i piani di produzione prima che le interruzioni si aggravino.

La collaborazione con i fornitori e la diversificazione supportano ulteriormente questo approccio. La ricerca mostra che il 50% delle aziende ha già diversificato le proprie supply chain, mentre il 46% prevede di farlo. Per i produttori di elettronica, dove un singolo componente mancante può ritardare interi cicli di produzione, questo riduce la dipendenza da singoli fornitori e aumenta la flessibilità operativa.

Allo stesso tempo, il controllo della supply chain sta diventando sempre più rilevante sotto la pressione del mercato. Con il 74% delle aziende che segnala aumenti di prezzo per i componenti critici e il 52% che segnala colli di bottiglia nelle supply chain, le decisioni di sourcing influenzano direttamente le strutture dei costi e i margini. Le aziende che hanno una maggiore visione delle proprie supply chain e più alternative disponibili sono meglio posizionate per assorbire la volatilità dei prezzi, negoziare con i fornitori e mantenere i livelli di servizio. In questo contesto, la supply chain funziona non solo come meccanismo di gestione del rischio, ma anche come fattore di performance aziendale complessiva.

Le aziende si riforniscono più vicino a casa

In questo contesto, un numero crescente di aziende italiane sta rafforzando le proprie reti di fornitori europei. Il 46% delle aziende ha avviato nuove relazioni commerciali con imprese in Europa settentrionale, occidentale o centrale nell’ultimo anno. Questo cambiamento riflette uno sforzo più ampio per ridurre l’esposizione all’incertezza geopolitica e alle lunghe rotte di approvvigionamento.

Supply chain regionali più corte offrono diversi vantaggi. In genere comportano costi logistici inferiori e tempi di consegna più brevi, che favoriscono una pianificazione della produzione più reattiva. Inoltre, semplificano la conformità ai requisiti europei di sostenibilità e regolamentazione. Per le aziende elettroniche, un aspetto importante è che le partnership regionali rendono più facile proteggere tecnologie sensibili e proprietà intellettuale, consentendo al contempo una collaborazione tecnica più stretta con i fornitori. In questo contesto, la crescente attenzione europea alla sicurezza delle catene di approvvigionamento dimostra che prossimità e cooperazione all’interno dell’Europa possono ridurre sia il rischio aziendale sia quello strategico.

Le supply chain in un nuovo ruolo

Nel settore elettronico europeo, le supply chain stanno sempre più andando oltre il loro ruolo tradizionale di infrastruttura operativa. Sebbene la resilienza rimanga essenziale, i modelli di investimento e le scelte di approvvigionamento suggeriscono che le aziende stanno esplorando come le supply chain possano supportare innovazione, velocità e competitività. Le imprese che combinano automazione, trasparenza, pianificazione basata sui dati e reti europee più solide sono meglio posizionate per gestire le interruzioni mantenendo al contempo il controllo su componenti e tecnologie critiche.

In un contesto in cui i rischi geopolitici restano elevati e la sicurezza delle forniture di componenti diventa sempre più centrale per l’industria europea, le supply chain rappresentano una potenziale fonte di differenziazione. Per le aziende elettroniche italiane, la sfida — e l’opportunità — consiste nel trasformare le supply chain da centri di costo in asset strategici in grado di sostenere competitività e stabilità nel lungo periodo.

A cura di Christian Reinwald, Head of Product Management and Marketing, reichelt elektronik