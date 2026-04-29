Supportare i clienti nell’era dell’AI: il nuovo ruolo dei partner

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende operano e i partner stanno diventando sempre più essenziali per guidare questa trasformazione. L’AI semplifica i workflow, accelera il processo decisionale e cambia il modo in cui i team creano, analizzano e agiscono sulle informazioni. Mentre le organizzazioni integrano sempre più profondamente l’AI nelle proprie operazioni, emergono anche nuovi rischi che si muovono a una velocità che i modelli di sicurezza tradizionali non riescono a sostenere. Gli avversari stanno già utilizzando l’AI per scalare gli attacchi, automatizzare i tentativi di intrusione e influenzare il comportamento umano con una precisione sempre maggiore.

Questo cambiamento rappresenta una grande opportunità per i partner. I clienti hanno bisogno di supporto per definire una corretta governance dell’AI, per procedere a un deployment sicuro dei large language model (LLM) e introdurre l’AI nei workflow, senza aumentare i rischi in termini di sicurezza. Per i partner si apre la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione introducendo nuovi servizi come le valutazioni di AI readiness, il deployment sicuro di agenti intelligenti, la protezione delle identità non umane e il monitoraggio dei workflow guidati dall’AI.

I Managed Security Service Provider (MSSP) sono ben posizionati per accompagnare i clienti in questa transizione. Operano infatti in prima linea nella difesa informatica, dove velocità e capacità di scala fanno la differenza. Con il giusto approccio all’AI, gli MSSP possono rafforzare i risultati di sicurezza, ridurre il carico operativo e sviluppare nuovi servizi per proteggere i sistemi intelligenti su cui i clienti fanno sempre più affidamento. Man mano che i clienti maturano nel loro percorso di adozione dell’AI, i partner devono essere pronti per la fase successiva.

L’evoluzione dalla generative AI all’agentic AI sta trasformando il settore della cybersecurity e influenzerà direttamente il modo in cui i partner svilupperanno servizi, gestiranno i rischi e supporteranno i clienti in futuro.

La transizione all’agentic AI

Il settore sta evolvendo dalla generative AI all’agentic AI: agenti intelligenti in grado di ragionare, prendere decisioni e agire sotto la direzione umana. Questi agenti stanno già migliorando la produttività, rafforzando i processi decisionali e automatizzando attività che in passato richiedevano un significativo intervento umano.

Mentre le organizzazioni adottano questi agenti, si amplia anche la loro superficie di rischio. Ogni agente diventa una nuova identità e un potenziale punto di accesso. I dati, i modelli, i sistemi e le infrastrutture che li supportano richiedono lo stesso livello di monitoraggio e protezione di qualsiasi altro asset aziendale. Questo aumenta naturalmente la domanda di competenze da parte dei partner.

In che modo i partner possono supportare i clienti nell’era della Agentic AI

L’agentic AI consente ai partner di automatizzare attività ripetitive, oltre a gestire più rapidamente le fasi di triage, correlazione e investigazione, permettendo agli analisti di concentrarsi sulle attività a maggior valore. Per gli MSSP questo rappresenta un vero moltiplicatore di forza: migliora le capacità di rilevamento e risposta, aumenta la qualità del servizio e amplia la capacità operativa senza aumentare il numero di risorse. Combinando l’esperienza umana con agenti che operano alla massima velocità, i partner possono offrire managed security service più rapidi ed efficaci.

Utilizzando agenti AI, large language model (MML) e workflow automatizzati, i clienti stessi introducono anche nuove superfici di attacco, dalle identità compromesse alle manipolazioni basate su prompt. In questo scenario, i partner svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutarli a comprendere e proteggere questa nuova infrastruttura “intelligente”.

Conclusioni

La velocità è l’elemento che definisce l’era dell’AI. I partner che avranno successo saranno quelli in grado di aiutare i clienti a innovare in sicurezza. Con l’AI sempre più integrata nelle operazioni aziendali core, i partner svolgono un ruolo centrale nel garantire che venga adottata in modo responsabile e sicuro.

I partner che svilupperanno competenze nell’agentic AI, nelle operazioni AI sicure e nella protezione delle identità non umane potranno differenziare i propri servizi e diventare un punto di riferimento per le aziende che stanno affrontando la transizione verso l’AI.

A cura di John Taylor, VP of Alliances, CrowdStrike