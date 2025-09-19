Synology ActiveProtect: la soluzione completa per la protezione dei dati enterprise, dalla logistica al retail

Synology, pioniere nelle soluzioni di gestione dati che collabora da tempo con aziende internazionali di spicco, ha osservato che queste organizzazioni considerano la protezione dei dati un aspetto sempre più critico delle loro operazioni.

Un esempio significativo è JS International Logistics, leader nel settore della logistica, che aderisce ai più elevati standard di conformità grazie a un’architettura di backup centralizzata che abilita piani di disaster recovery in grado di ripristinare i servizi in pochi minuti. Un altro caso è quello di una nota catena di supermercati in Europa che conta oltre 1.000 punti vendita e 45.000 dipendenti ed esegue quotidianamente il backup dei sistemi e dei dati del personale per garantire un ripristino senza intoppi in caso di eventuali imprevisti.

Anche leader di settore come Toyota Vietnam, Ambassador Hotel e Shiseido Taiwan considerano la protezione dei dati una componente essenziale delle loro strategie di cybersecurity. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili spesso non soddisfano le esigenze delle imprese.

“Abbiamo identificato svariate sfide nei processi di backup esistenti, come l’eccessiva complessità del sistema e le difficoltà di gestione”, ha affermato Jia Yu Liu, VP of Backup Product Management di Synology. “La nostra missione è sempre stata quella di sviluppare prodotti efficienti e facili da usare che permettano alle aziende di contrastare i crescenti rischi di cybersecurity con la massima efficacia.”

ActiveProtect, la soluzione di protezione dati di nuova generazione è progettata per rafforzare la protezione e ridurre al minimo le lacune di cybersecurity in un contesto di crescente diffusione di attacchi ransomware. Grazie alla sua enfasi sulla semplificazione dell’implementazione e dei processi operativi, ActiveProtect introduce quattro funzionalità di gestione chiave per affrontare le sfide reali delle imprese:

Gestione unificata cross-platform

Dai computer dei dipendenti, ai server fisici fino alle macchine virtuali e alle piattaforme SaaS utilizzate per la collaborazione, ogni attività genera quotidianamente ingenti quantità di dati.

ActiveProtect impiega processi sofisticati per migliorare la protezione dei dati: il team IT può configurare tutte le impostazioni relative al backup – frequenza, policy di conservazione e opzioni di copia – all’interno di una singola policy e applicarle su varie piattaforme, assicurando così la gestione unificata di migliaia di dispositivi, inclusi computer, macchine virtuali e server fisici.

Man mano che le organizzazioni crescono, con l’aggiunta di macchine virtuali, account Microsoft 365 o nuovi dispositivi, ActiveProtect li integra automaticamente nella pianificazione del backup in base a regole di protezione preimpostate prevenendo perdite di dati e riducendo significativamente il carico della gestione IT.

Controlli unificati di backup e ripristino

Una catena di supermercati europea si avvale delle soluzioni di Synology per proteggere oltre 800 siti di sistema e garantire che nessun singolo guasto possa interrompere le attività. Scenari simili sono comuni tra le organizzazioni con esigenze di protezione dei dati multi-sito o transnazionali.

ActiveProtect introduce un design di gestione centralizzata dell’architettura con solide funzionalità. Quando si gestiscono vaste origini dati, la soluzione può scalare i server e distribuire i carichi di calcolo in base alle necessità, mantenendo l’efficienza del backup e del ripristino indipendentemente dalla scala.

Una volta che un dispositivo è designato come server di gestione, il personale IT può gestire centralmente fino a 2.500 server e 150.000 endpoint attraverso un’unica interfaccia, facilitando implementazioni su larga scala. Synology esemplifica questo processo grazie ad ActiveProtect su sette siti globali e la sede centrale di Taiwan che gestisce tutte le attività di backup, impostando policy unificate per i dispositivi e i server delle filiali e replicando i dati di backup in strutture offsite designate.

Visibilità avanzata per accelerare la risposta IT

La protezione di diverse origini dati e l’implementazione di backup multi-sito danno luogo alla domanda di interfacce intuitive che consentano ai team IT di monitorare facilmente lo stato di server e attività. Settori come il retail e il manufacturing, con fabbriche in tutto il mondo, richiedono informazioni di sistema chiare per attivare rapidamente i piani di risposta in caso di guasti o attacchi informatici.

L’interfaccia di gestione di ActiveProtect privilegia la semplicità e l’intuitività. I team IT possono supervisionare le operazioni del sistema, compreso lo stato dei dati sottoposti a backup, replica e archiviazione, nonché la capacità e lo stato di salute di ciascun server di backup.

Synology ActiveProtect offre una soluzione completa e semplificata per la protezione dei dati enterprise, rispondendo alle sfide reali delle aziende moderne e garantendo la continuità operativa in un panorama di minacce in continua evoluzione.