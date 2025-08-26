Synology Office Suite si arricchisce di funzionalità AI

Synology ha aggiornato la sua Synology Office Suite, introducendo avanzate funzionalità AI in MailPlus, Office e nella nuova Synology AI Console. Progettato per aiutare le organizzazioni ad abbracciare la trasformazione AI in modo più sicuro ed efficiente, questo aggiornamento semplifica i flussi di lavoro quotidiani garantendo il pieno controllo sulla privacy dei dati e sull’utilizzo dell’AI.

“L’AI generativa sta rapidamente trasformando i flussi di lavoro aziendali, ma la privacy dei dati e la conformità restano preoccupazioni chiave per l’adozione,” ha dichiarato Rex Huang, Direttore del gruppo Enterprise Application di Synology. “Le soluzioni di produttività potenziate dall’AI di Synology sono progettate per aiutare le organizzazioni ad aumentare con fiducia la produttività e l’efficienza dei dipendenti, offrendo ai team IT la flessibilità di distribuire modelli autorizzati, verificarne utilizzo e costi, e prevenire l’insorgere della shadow AI, garantendo il pieno controllo dei dati.”

L’email diventa più produttiva con Synology MailPlus AI

Synology MailPlus sfrutta l’AI generativa per aiutare gli utenti a gestire e rispondere in modo efficiente a grandi quantità di messaggi. MailPlus AI può riassumere lunghe conversazioni e suggerire azioni di follow-up, accelerando la gestione delle email. Consente inoltre di impostare con un solo clic risposte intelligenti contestuali e può fare riferimento a email precedenti o modelli per aiutare gli utenti a creare risposte precise e professionali.

Synology Office potenziato dall’AI permette di lavorare in modo più intelligente

Synology Office AI aiuta gli utenti a redigere, perfezionare e correggere rapidamente i testi, oltre a trovare formule nei fogli di calcolo utilizzando interazioni in linguaggio naturale. Agli utenti è sufficiente un solo clic per tradurre interi documenti e diapositive, facilitando così la collaborazione tra lingue diverse. Inoltre, l’Assistente AI può fare riferimento a file archiviati in Synology Drive, fornendo risposte e suggerimenti che si allineano al contesto e alle esigenze specifiche dell’organizzazione, migliorandone notevolmente l’accuratezza.

Synology AI Console gestisce centralmente l’integrazione dei modelli AI, i permessi e le policy di privacy

Synology AI Console offre una piattaforma centralizzata che si integra con i principali provider AI, consentendo alle aziende di selezionare i modelli più adatti senza costi aggiuntivi. La piattaforma permette una gestione granulare delle risorse tramite limiti di token e controlli di accesso basati sui ruoli, prevenendo l’uso non autorizzato dell’AI.

Inoltre, le funzionalità integrate di de-identificazione oscurano automaticamente le informazioni sensibili in base alle policy aziendali prima che qualsiasi dato venga trasmesso a servizi AI di terze parti. Tutte le attività di utilizzo dell’AI vengono completamente registrate con log delle transazioni e log admin per finalità di audit.

Combinando l’infrastruttura cloud privata di Synology con una distribuzione AI personalizzabile e una completa governance del suo utilizzo, le organizzazioni possono adottare con fiducia l’AI generativa, mantenere la piena proprietà dei dati e mitigare i rischi della shadow AI.

La nuova Synology Office Suite potenziata dall’AI è già disponibile per il download.