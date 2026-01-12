TD SYNNEX Italy ottiene la Certificazione Great Place To Work 2026

TD SYNNEX Italy ha ottenuto la Certificazione Great Place To Work per il secondo anno consecutivo.

Il prestigioso riconoscimento si basa interamente sulle opinioni espresse dai dipendenti attuali riguardo alla loro esperienza professionale in TD SYNNEX Italy. Quest’anno, il 77% dei dipendenti ha dichiarato che l’azienda è un “great place to work”.

Great Place To Work è l’autorità globale in materia di cultura aziendale, employee experience e comportamenti di leadership che si dimostrano capaci di generare risultati di mercato, favorire la retention e stimolare l’innovazione.

«La Certificazione Great Place To Work è un traguardo altamente ambito, che richiede un impegno costante e intenzionale volto a migliorare l’esperienza complessiva dei dipendenti», afferma Sarah Lewis-Kulin, Vice President of Global Recognition di Great Place To Work. Sottolinea inoltre che la Certificazione rappresenta l’unico riconoscimento ufficiale basato esclusivamente sul feedback in tempo reale dei dipendenti sulla cultura aziendale. «Con questo risultato, è evidente che TD SYNNEX Italy si distingue come una delle migliori realtà in cui lavorare, offrendo ai propri dipendenti un ambiente di lavoro eccellente.»

«Siamo entusiasti di aver ottenuto la Certificazione Great Place To Work, poiché consideriamo l’esperienza dei nostri dipendenti una priorità quotidiana», ha dichiarato Augusto Soveral, VP di TD SYNNEX Italy «Il nostro successo continuo è merito del team di professionisti che ogni giorno contribuisce alla crescita di TD SYNNEX Italy. A loro va il nostro ringraziamento per questo importante riconoscimento.»

«Ogni riconoscimento che si riceve per il lavoro svolto fa sempre molto piacere, ma questo in particolare, ottenuto per il secondo anno consecutivo, ci rende ancora più orgogliosi perché non è mai facile ripetersi» ha commentato Andrea Morocutti, Senior Director HR di TD SYNNEX Italy «Il 2025 ha visto anche cambiamenti importanti, con i nuovi valori aziendali, con nuove partnership in ambito di formazione e sviluppo, con un rinforzo importante della cultura della performance, sempre però associata al benessere delle persone che lavorano con noi. Perché ogni performance deve essere sostenibile in ogni fase del percorso professionale di ognuna delle nostre persone e vogliamo assicurarci che il nostro ambiente di lavoro sia sempre rispettoso dei tempi e delle ambizioni di ogni individuo».

Secondo le ricerche di Great Place To Work, chi è in cerca di lavoro ha una probabilità 4,5 volte maggiore di trovare un ottimo responsabile in un’azienda certificata. Inoltre, i dipendenti che lavorano in realtà Certificate sono il 93% più propensi a guardare con entusiasmo alla giornata lavorativa e hanno il doppio delle probabilità di ricevere una retribuzione equa, una quota proporzionata dei profitti aziendali e pari opportunità di crescita professionale.