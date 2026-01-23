TD SYNNEX lancia il SAS Partner Solution Environment per accelerare l’innovazione AI in Europa

TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha lanciato il SAS Partner Solution Environment, una nuova risorsa di enablement progettata per supportare i partner in tutta Europa nell’accelerare risultati di business basati su intelligenza artificiale e analytics.

Il Solution Environment è basato su SAS Viya, una piattaforma di analytics unificata che semplifica le implementazioni complesse e supporta l’innovazione su infrastrutture cloud pubbliche, private e ibride. SAS Viya è una piattaforma cloud-native per dati e AI sviluppata dal leader tecnologico SAS, con il quale TD SYNNEX intrattiene una solida partnership di distribuzione volta a rendere disponibili, attraverso il canale, sia SAS Viya sia le numerose soluzioni verticali di SAS a livello globale.

L’ambiente mette a disposizione dei partner TD SYNNEX una piattaforma pronta all’uso per dimostrare il valore di business dell’AI, degli analytics avanzati e della gestione del ciclo di vita dei dati attraverso attività quali demo, proof of concept (PoC), workshop di proof of value (PoV) e lo sviluppo di soluzioni replicabili basate su SAS Viya. Consentendo ai partner di sviluppare soluzioni in tempi più rapidi, il Solution Environment contribuisce ad accelerare i cicli di vendita, aumentare i tassi di successo e rafforzare il coinvolgimento dei clienti.

«I partner possono ora dimostrare il valore di business in modo più rapido e rafforzare il proprio ruolo di consulenti di fiducia in ambito analytics», ha dichiarato Craig Smith, Vice President, Data, AI & Applications, Europe di TD SYNNEX. «Questa iniziativa accelera le conversazioni con i clienti, rafforzando la strategia di TD SYNNEX orientata a semplificare l’innovazione e abilitare la crescita dell’intero ecosistema».

Enrico Paolo Bussolati, Data-AI Practice Leader Italy di TD SYNNEX Italy ha commentato: «La scelta di effettuare un così importante investimento a disposizione dei partner del nostro ecosistema europeo, prende le mosse da una chiara necessità espressa dagli operatori di canale: quella di poter sperimentare le tecnologie abilitanti SAS in ambienti protetti prima di presentare la value proposition agli end-user. Nel contempo, avere la possibilità di sperimentare, con il supporto delle competenze TD SYNNEX, ambienti per sviluppare soluzioni integrate End-to-End Dati-AI, in un ambiente “Cloud native light” come quello di SAS Viya, con un investimento graduale ma sviluppabile nel tempo».

Il SAS Partner Solution Environment è un’iniziativa congiunta di TD SYNNEX e SAS, realizzata grazie a una stretta collaborazione con Lenovo, Intel e Red Hat, la cui competenza in ambito infrastrutture ibride, hardware ad alte prestazioni e soluzioni cloud scalabili ha contribuito alla realizzazione di questo ambiente.

«Il TD SYNNEX SAS Partner Solution Environment consente alle organizzazioni di portare più rapidamente sul mercato soluzioni basate sull’AI e di offrire valore accelerato ai propri clienti», ha dichiarato John Carey, Senior Vice President, Global Channels di SAS. «Il fatto che sia basato su SAS Viya lo rende particolarmente adatto a supportare le organizzazioni nella progettazione e nel test di prototipi con barriere di costo ridotte, accelerando il time to value. Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa con TD SYNNEX, mentre acceleriamo la creazione di soluzioni AI innovative in tutta Europa».

Gestito da TD SYNNEX, il Solution Environment è disponibile per i partner allineati in tutta Europa nell’ambito del continuo investimento del distributore in enablement e innovazione. La piattaforma presenta casi d’uso di business concreti in diversi settori verticali, tra cui manifatturiero, retail, sanità, ricerca clinica, finanza e assicurazioni, con scenari che dimostrano le funzionalità avanzate di AI e analytics abilitate da SAS Viya.