ThinMan Gateway di Praim è ancora più potente

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin Client, ha potenziato ulteriormente ThinMan Gateway, componente della console di gestione ThinMan dedicata a chi ha la necessità di gestire sedi remote o numerose filiali sparse sul territorio. La soluzione permette ora di gestire la distribuzione e l’aggiornamento delle immagini personalizzate di Windows tramite dispositivi fisici o virtuali.

Con l’adozione di ThinMan Gateway, l’amministratore ha accesso completo alla gestione e all’assistenza remota di tutta la rete di dispositivi delle sedi periferiche attraverso una normale connessione Internet, senza bisogno di definire una nuova VPN. Il collegamento sicuro creato tra la console di gestione centralizzata ThinMan e ThinMan Gateway garantisce continuità operativa e massima sicurezza, anche su infrastrutture cloud, abilitando alla gestione centralizzata di tutti i PC e Thin Client aziendali. Gateway facilita così la gestione, ottimizza l’operatività e l’aggiornamento dell’infrastruttura, alleggerendo i carichi del server centrale, semplificando la configurazione dei client e le operazioni di aggiornamento.

Inoltre, la soluzione consente di gestire accensioni controllate dei dispositivi Thin Client (Wake on LAN) e fornire assistenza su tutte le reti remote direttamente dalla sede centrale, rendendo ancora più efficienti le operazioni di configurazione su tutte le filiali. Grazie al repository remoto, infatti, ThinMan Gateway permette di ottimizzare la distribuzione degli aggiornamenti, abbattendo in maniera drastica il traffico di rete WAN.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim: «In questi anni abbiamo reso la linea di Thin Client Windows 10 IoT uno dei nostri fiori all’occhiello. In particolare, sono moltissime le novità recenti apportate nell’ecosistema dei nostri prodotti software per rendere la gestione delle postazioni di lavoro basate su questo sistema operativo sempre più sicura, facile, scalabile, efficiente e flessibile».

A partire dalle innovazioni introdotte nella nuova versione 2.4.0 di ThinMan Gateway è possibile, infatti, distribuire e applicare anche le immagini aggiornate di Windows 10 IoT rilasciate da Praim, così come le proprie immagini clone o backup.

Grazie a questa funzionalità è possibile aggiornare con maggiore facilità ed efficienza i dispositivi remoti, sfruttando gli aggiornamenti di Praim, o ancora rinnovare le immagini master personalizzate e aggiornate da distribuire alle postazioni di lavoro, ovunque si trovino.

Una nuova funzionalità che aiuta le aziende ad avere un controllo efficiente e automatizzato, ma anche flessibile e personalizzabile in modo granulare, su come vengono gestiti gli endpoint remoti nelle filiali.