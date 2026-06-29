TrendAI Italia punta sul canale: competenze, consulenza e servizi gestiti al centro della strategia

In un mercato della cybersecurity in rapida evoluzione, caratterizzato dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale e da un quadro normativo sempre più articolato, il ruolo del canale sta attraversando una profonda trasformazione. Le tradizionali logiche di rivendita lasciano progressivamente spazio a un approccio consulenziale, in cui competenze, formazione e servizi a valore diventano elementi distintivi per partner e clienti.

In occasione di TrendAI Academy 2026, abbiamo incontrato Thomas Giudici, recentemente entrato in TrendAI Italia con il ruolo di Head of Channel, per approfondire la strategia dell’azienda nei confronti dell’ecosistema dei partner. Dalla formazione tecnica agli investimenti nelle risorse dedicate, fino alle opportunità offerte dai servizi gestiti e dall’AI, Giudici illustra la visione di TrendAI per accompagnare il canale verso un modello sempre più orientato alla consulenza e all’erogazione di servizi.

Un percorso che punta a rafforzare il valore dei partner sul territorio e a prepararli alle sfide che caratterizzeranno il mercato nei prossimi anni.