TrendAI Italia rafforza l’ecosistema: partnership, competenze e innovazione per la cybersecurity del futuro

Nel mercato della cybersecurity, sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale, dalle nuove normative e dall’aumento della complessità digitale, il ruolo dei partner assume un’importanza strategica crescente. Non si tratta più soltanto di distribuire tecnologie, ma di costruire insieme un ecosistema di competenze, servizi e valore in grado di accompagnare le organizzazioni lungo il proprio percorso di sicurezza.

In occasione della TrendAI Academy 2026, abbiamo incontrato Salvatore Marcis, Country Manager, e Michelangelo Uberti, Head of Marketing di TrendAI Italia, per approfondire l’evoluzione del rapporto con il canale e il ruolo sempre più centrale delle partnership. Dalla creazione di servizi gestiti alla collaborazione nelle attività di marketing e formazione, fino alle opportunità legate alla compliance normativa e alla gestione del rischio cyber, emerge una visione orientata alla crescita reciproca e alla valorizzazione delle competenze.

L’Academy si conferma così non solo un momento di aggiornamento tecnologico, ma anche un’occasione di confronto tra vendor, partner e clienti finali, con l’obiettivo di favorire la condivisione di esperienze, esigenze e prospettive. Un modello collaborativo che, secondo TrendAI, rappresenta la chiave per affrontare con successo le sfide della cybersecurity nei prossimi anni.