Tutte le novità di Red Hat dedicate ai partner

Red Hat, ecco come cambia l’esperienza di partner engagement globale

L’anno scorso il settore tecnologico ha registrato notevoli progressi e nuove possibilità di innovazione, dalle opportunità generate dall’intelligenza artificiale (AI) alle evoluzioni in corso nel mercato della virtualizzazione. In questo contesto, Red Hat si è mobilitata da subito insieme ai suoi partner per soddisfare nuove esigenze. Ciò ha significato innanzitutto assicurare la competitività dei partner stessi, affiancandoli costantemente in un momento di rapide trasformazioni. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dall’introduzione nel 2024 dei primi aggiornamenti al Partner Program, che include un nuovo framework modulare del programma, incentivi standardizzati e strumenti digitali aggiornati. Successivamente, ci siamo concentrati sulla definizione di ulteriori miglioramenti per ampliare l’autonomia dei partner e supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi di business in modo più efficace, sempre in linea con le principali richieste di innovazione dei clienti.

All’inizio di quest’anno abbiamo quindi reso disponibile una nuova serie di aggiornamenti volti ad ampliare ulteriormente il coinvolgimento dei nostri partner in tutto il mondo.

Il nuovo modulo “Build”

Nel 2024 abbiamo annunciato un nuovo design modulare per il nostro Partner Program, a partire da tre moduli incentrati sulle attività di “Resell”, “Distribution” e “Sell With”, progettati per aiutare i partner ad allineare più agevolmente le attività di business ai i risultati desiderati.

Nelle prossime settimane sarà disponibile un nuovo modulo “Build” rivolto ai partner che certificano o convalidano i propri prodotti e sviluppano nuove soluzioni su tecnologie Red Hat. Questo modulo sarà particolarmente utile per i partner che operano come fornitori indipendenti di hardware e software (IHV e ISV), system integrator (SI) e produttori di apparecchiature originali (OEM). I partner potranno guadagnare punti per attività quali la co-creazione di soluzioni con Red Hat, la convalida o la certificazione di piattaforme su Red Hat e lo sviluppo di contenuti e piani di go-to-market per portare tali soluzioni ai clienti. I punti accumulati consentiranno di sbloccare una serie di vantaggi, dall’abilitazione alle vendite al marketing, sino al supporto tecnico.

Semplificare il coinvolgimento dei distributori

Red Hat sta implementando un modello di distribuzione accreditato che incoraggia una maggiore collaborazione tra i distributori e i loro partner specializzati, contribuendo a rafforzare lo sviluppo delle competenze e a migliorare l’esecuzione del go-to-market. Questo permetterà di creare relazioni business-to-business più profonde e interconnesse, perché permette ai partner di selezionare un rivenditore Red Hat di fiducia con il quale sviluppare una pianificazione strategica, e ai rivenditori di destinare più facilmente le risorse ai loro partner accreditati, così da promuovere una crescita che riguardi tutte le parti coinvolte.

Ampliare le opportunità go-to-market per i partner

Red Hat offre un più ampio supporto di go-to-market attraverso una serie di strumenti e soluzioni che consentiranno ai partner di generare maggiore consapevolezza nei clienti sulle loro necessità di innovazione, contribuendo di conseguenza ad incrementare la domanda di soluzioni. Attraverso dati e ricerche concrete che utilizzano gli insight e le analisi di mercato dei clienti stessi, Red Hat supporterà i partner nello sviluppo di soluzioni congiunte, campagne di marketing e demo per i clienti. I partner potranno ottenere punti utili a far progredire il loro impegno con Red Hat. In sintesi, l’impegno di Red Hat è volto ad allineare le conoscenze e funzionalità disponibili alle specifiche esigenze di ciascun cliente.

Queste opportunità go-to-market sono integrate in tutti i moduli del Partner Program, in modo che i partner possano accedere alle attività go-to-market più adatte alle loro esigenze aziendali, indipendentemente come scelgono di lavorare con Red Hat.

Proroga degli incentivi e degli sconti

In vista di questi aggiornamenti, Red Hat sta standardizzando gli sconti e gli incentivi per i partner “Resell” e “Distribution” così da ottenere maggiore visibilità e previsioni di crescita più accurate. Questa implementazione, attiva a livello globale, mira a fornire ai partner insight chiari e tempestivi per massimizzare la redditività, pianificare più efficacemente i cicli di vendita e rafforzare il posizionamento competitivo con Red Hat. Questi nuovi sconti e incentivi integrano l’architettura esistente che comprende già incentivi per la registrazione dei contratti, che offre ulteriori opportunità di margine per i partner che registrano e sviluppano con successo nuovi rapporti commerciali.

I prossimi step

La continua trasformazione dell’esperienza di coinvolgimento dei partner testimonia l’impegno di Red Hat nel perseguire un approccio che metta in primo piano l’ecosistema per fornire soluzioni su misura e di impatto ai clienti. La nostra strategia è incentrata sull’offrire ai partner maggiore autonomia di scelta, opportunità di crescita più chiare e una collaborazione più forte sia tra di loro che con Red Hat. Siamo progettando ulteriori aggiornamenti nel corso dell’anno volti a implementare questa visione e contribuire a far crescere ancora di più le opportunità di business, insieme.

di Stefanie Chiras, Senior Vice President of Partner Ecosystem Success di Red Hat