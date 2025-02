TX CableNet: elevata qualità nella gestione dei cavi

La gestione di sistemi sempre più complessi mette i professionisti IT costantemente sotto pressione. Con TX CableNet, Rittal migliora la qualità del cablaggio di rete. È possibile installare in modo semplice anche grandi quantità di cavi con un raggio di curvatura morbido per ottenere il perfetto “sistema a cascata”. Il design open-frame pre-assemblato e modulare per l’installazione degli accessori Rittal, assicura un montaggio rapido e una facile manutenzione.

Gli IT Manager hanno l’esigenza di espandere e gestire, a un ritmo crescente, reti sempre più interconnesse. Quando questo succede la velocità e l’affidabilità sono fondamentali: TX CableNet combina una gestione innovativa dei cavi con la qualità professionale. Oltre alle proprietà meccaniche del rack, si aggiungono i vantaggi derivanti da un approccio mirato, dalla disponibilità del prodotto e dalla consegna rapida.

TX CableNet è stato progettato come rack di rete, perfettamente adatto alla gestione dei cavi attraverso un sistema di cablaggio innovativo, che permette di gestire un’installazione semplice e veloce anche con grandi quantità di cavi. Ciò è reso possibile grazie ad appositi ingressi cavi con bordi arrotondati e con ampia curvatura su entrambi i lati e su tutta la superficie longitudinale del tetto. Per favorire il passaggio dei cavi i profili esterni del tetto sono facilmente removibili: in tal modo il fascio completo può essere inserito e i profili nuovamente riposizionati in sicurezza. Come risultato, i cablaggi più complessi vengono instradati dal tetto del rack con un morbido raggio di curvatura. Il “sistema a cascata” è efficace per i cavi di rame e per i cavi in fibra ottica. La costruzione a telaio aperto permette inoltre di utilizzare l’intera profondità del rack quando l’ingresso è predisposto da pavimento.

Ordini e consegne veloci

Rittal assicura la consegna di TX CableNet in brevissimo tempo per i modelli standard, gestiti magazzino. La compatibilità dell’armadio con gli accessori della serie VX rende TX CableNet un prodotto estremamente flessibile e idoneo per ogni installazione di rete. Un tool dedicato tool, disponibile anche sul sito web di Rittal, permette a tecnici IT e distributori di gestire la conversione dei codici della vecchia serie TE 8000 nei nuovi codici TX CableNet.

Telaio di montaggio progettato per una gestione efficiente

La costruzione free-standing del telaio pre-assemblato, insieme alla struttura e al tetto saldato, è un altro importante punto di forza. Questo aumenta la velocità d’installazione, oltre a garantirne la stabilità. I componenti del sistema vengono posizionati e fissati rapidamente grazie al profilo con passo continuo da 25 mm e al reticolo di fissaggio numerato. Le pareti laterali possono essere montate in pochissimo tempo e rimosse altrettanto velocemente per facilitare la manutenzione.

La gamma comprende varianti di rack larghi 800 mm o 600 mm e disponibili in altezze da 2.000 mm (42 U), 2.200 mm (47 U) e 1.200mm (24U), con profondità di 600 mm, 800 mm o 1.000 mm.