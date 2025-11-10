Una finestra sull’Artico: la mostra fotografica che documenta i cambiamenti dell’ambiente

Una finestra sull’Artico è la mostra, visitabile fino al 3 maggio 2026 al Forte di Bard (Aosta), che presenta il lavoro realizzato dal fotografo naturalista Stefano Unterthiner tra il 2018 e il 2025 nelle remote isole Svalbard (Norvegia), le terre abitate più a nord del pianeta.

In qualità di partner storico delle iniziative di Stefano Unterthiner, Epson si conferma ancora una volta al fianco del fotografo italiano in questo importante lavoro. La collaborazione tra l’azienda e Unterthiner prosegue da anni, unita dalla condivisione dei valori di eccellenza nella stampa fotografica e di attenzione costante per l’ambiente: anche nel progetto delle Svalbard, Epson ha messo a disposizione la propria tecnologia, garantendo la riproduzione fedele e di altissima qualità delle immagini esposte.

Stampare bene per valorizzare tutto il lavoro, la passione e i sacrifici fatti fino a quel momento

“La stampa fine art – ha spiegato Unterthiner – è per me parte integrante del processo fotografico, non un semplice passaggio finale. Dopo il lavoro sul campo, che questa volta è stato di anni, la post-produzione e la gestione del colore diventano strumenti per tradurre con rigore la mia visione. Per questo stampo personalmente le mie fotografie: gestire ogni fase, mi permette di ottenere una coerenza cromatica e una qualità del dettaglio che rispecchiano fedelmente l’esperienza vissuta al momento dello scatto.”

Per ottenere risultati che esaltano la forza dei soggetti e la profondità dei paesaggi artici, Unterthiner utilizza nella sua Little Wild Gallery, al Forte di Bard, stampante, inchiostri e carte fotografiche Epson, strumenti affidabili che garantiscono la massima qualità e durata nel tempo. Inoltre, Unterthiner è un fotografo certificato Digigraphie by Epson, una tecnologia che permette all’artista di avere il controllo della propria produzione artistica e rappresenta un’ulteriore tutela per chi acquista le opere e vuole quindi essere sicuro del loro valore, oltre che della durata nel tempo.

“Da sempre collaboriamo con Stefano, che è anche stato l’autore del Calendario Epson 2013 “Equilibri naturali”, e con alcuni dei più grandi fotografi – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I di Epson Italia – condividendo con loro la ricerca dell’eccellenza nella riproduzione dell’immagine. Questo dialogo continuo ci ha permesso di sviluppare tecnologie di stampa, inchiostri e carte capaci di restituire tutta la profondità e l’accuratezza del lavoro originale. Il nostro obiettivo è offrire ai professionisti strumenti che valorizzino la loro visione, senza compromessi nella fedeltà cromatica, nella tenuta nel tempo e nella qualità del dettaglio.”

Una finestra sull’Artico unisce l’arte fotografica con la passione e il rispetto per l’ambiente

La mostra raccoglie sessanta fotografie distribuite in nove sezioni che raccontano l’Artico e la sua fauna nelle diverse stagioni: orsi polari, renne, sterne, fulmari. Un’emozionante e potente viaggio per immagini attraverso le Svalbard, una delle regioni più fragili del pianeta, dove il riscaldamento globale si manifesta più rapidamente e in modo drammatico: qui il lavoro di Stefano diventa un’importante testimonianza visiva e scientifica.

La forte attenzione ambientale di Epson trova riscontro nel percorso di Unterthiner: l’azienda infatti investe da sempre nella riduzione dell’impatto ambientale della propria attività e dei propri prodotti, sviluppando soluzioni di stampa a bassi consumi energetici. L’impegno condiviso tra artista e partner tecnico si traduce in una serie di immagini che uniscono bellezza, precisione tecnica e sensibilità verso il rispetto del nostro pianeta.

Completano la mostra i ritratti in bianco e nero dei residenti di Longyearbyen, la città principale e più popolosa dell’arcipelago delle Svalbard; le testimonianze sulle percezioni dei cambiamenti climatici; le climate stripes, rappresentazione grafica che mostra in modo intuitivo e immediato l’andamento delle temperature medie nel corso degli anni, evidenziando il riscaldamento globale; oltre a un documentario prodotto da Rai3.