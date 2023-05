UPS online ottimali per il backup dell’alimentazione

Nel contributo che vi proponiamo qui di seguito, Hillary Watkins, Product Marketing Specialist UPS monofase, North America di Vertiv, spiega perché gli UPS online di Vertiv possono essere la soluzione ottimale per il backup dell’alimentazione.

Per un’impresa, il rischio di interruzione dell’alimentazione può essere fonte di preoccupazioni. Per far sì che dati e informazioni preziose rimangano al sicuro anche a fronte di sbalzi di corrente imprevisti e condizioni meteorologiche avverse, è fondamentale che si abbia continuità nell’erogazione dell’energia elettrica. Di seguito si esaminano i vantaggi dell’implementazione di un gruppo di continuità (UPS) online.

Caratteristiche di un UPS online

I sistemi UPS garantiscono che le applicazioni critiche non vadano in tilt: quando la rete di alimentazione regolare si interrompe o la tensione scende al di sotto di un certo livello, l’UPS entra in funzione per mantenere costante il flusso di energia, consentendo all’azienda di gestire in sicurezza le risorse più importanti. Infatti, oltre a proteggere le apparecchiature elettroniche dalle diverse oscillazioni della corrente elettrica, i sistemi UPS online erogano energia senza interruzione.

Spesso descritti come il “cuore” delle organizzazioni IT, i sistemi UPS sono applicazioni fondamentali per molti comparti industriali. I settori medico, bancario e dell’istruzione si basano sull’accessibilità continua a dati e informazioni, e anche un’interruzione momentanea dell’energia, potrebbe avere implicazioni significative e costose. Per evitare il rischio di interruzione dell’alimentazione, i sistemi UPS online sono presenti quasi ovunque negli ambienti server di molte organizzazioni e, il lasso di tempo entro il quale occorre disporre di un’alimentazione supplementare in caso di guasto, determina la tipologia di backup a batteria più adatta alle esigenze dell’azienda.

Sistemi UPS: a ciascuno il suo

I sistemi UPS vengono suddivisi in tre distinte tipologie, ciascuna con prestazioni e caratteristiche diverse:

Standby: è il modello più semplice di UPS. Ricorre all’alimentazione di backup a batteria in caso di cali di tensione, sbalzi o blackout. Se l’alimentazione di rete in ingresso si discosta da un livello di tensione sicuro, l’UPS passa automaticamente all’alimentazione a batteria in corrente continua, prima di convertire l’alimentazione in corrente alternata per far funzionare i dispositivi collegati. Questi sistemi sono generalmente costituiti da una batteria, per fornire un’alimentazione per un breve periodo, un raddrizzatore o un caricatore per mantenere la tensione, un inverter per fornire l’alimentazione durante il consumo normale e un commutatore statico per trasferire automaticamente il carico tra la rete e l’inverter. Sono adatti all’elettronica di consumo, ai computer domestici e ai circuiti di sorveglianza.

Line-interactive: questa tecnologia UPS è in grado di correggere piccole fluttuazioni di potenza senza passare alla batteria. Questo tipo di UPS è dotato di un autotrasformatore che regola i cali di tensione e le sovratensioni, consentendo di gestire interruzioni e sbalzi di tensione. Si tratta di modelli adatti anche per dispositivi elettronici di consumo, videogiochi, PC e server di fascia medio-bassa. Sono ideali per proteggere apparecchiature non mission-critical e si trovano comunemente negli uffici e negli ambienti IT.

UPS online o a doppia conversione: questi UPS garantiscono la massima protezione contro le dispersioni di energia, fornendo prestazioni costanti e quasi perfette, indipendentemente dalle condizioni dell'alimentazione in entrata. Considerato il "fiore all'occhiello" degli UPS, la doppia conversione converte l'alimentazione AC in entrata in DC e poi di nuovo in AC. Questi sistemi funzionano costantemente con alimentazione DC completamente isolata e hanno un tempo di trasferimento pari a zero perché non devono mai passare a tale sorgente.

I vantaggi dei sistemi online a doppia conversione

Progettati per proteggere le apparecchiature IT mission-critical, i sistemi UPS a doppia conversione si trovano tipicamente nelle installazioni di data center, nei server di fascia alta e nelle grandi installazioni Telco.

L’UPS online, o a doppia conversione, offre vantaggi rispetto ad altre soluzioni UPS, garantendo ai dispositivi una connettività sempre in linea e tempi di trasferimento nulli. Il bypass statico interno garantisce che, in caso di guasto grave dell’UPS, le funzionalità online e i servizi critici rimangano inalterati durante i tempi di inattività indotti dalla riparazione. L’UPS online offre anche in uscita energia sinusoidale pura, ovvero un’oscillazione regolare e ripetitiva dell’alimentazione AC. L’uscita sinusoidale garantisce che le apparecchiature che utilizzano alimentatori PFC attivi non subiscano arresti quando si passa dall’alimentazione di rete a quella a batteria. Altre topologie di UPS offrono una tecnologia a onda sinusoidale simulata, un’approssimazione ottenuta con la modulazione a impulsi che fornisce un’alimentazione di backup a batteria più economica alle apparecchiature che non richiedono un’uscita a onda sinusoidale. Meno costosa da produrre, l’onda sinusoidale simulata è comunemente utilizzata con i gruppi di continuità standby e line-interactive.

Come scegliere?

Quando si deve valutare la miglior soluzione UPS per la propria azienda, è necessario considerare il valore dei sistemi aziendali, dei dati e delle infrastrutture. Tutto, dai costi di gestione alle dimensioni dell’azienda, deve essere preso in considerazione nella decisione. Un altro fattore importante è la ridondanza del sistema, che prevede più sistemi UPS, ognuno dei quali alimenta metà del carico. In caso di guasto di un sistema, il servizio si trasferisce automaticamente all’altro sistema UPS tramite un collegamento a doppio cavo. Molte aziende scelgono di adottare una soluzione in grado di supportare una crescita futura mediante moduli aggiuntivi di alimentazione.

Perché un’azienda potrebbe aver bisogno di un UPS online?

Solo gli UPS online offrono il massimo livello di protezione contro blackout, cali e picchi di tensione, disturbi di frequenza o distorsione armonica. L’integrazione di un UPS online offre il massimo livello di protezione e svariati vantaggi:

Trasferimento sicuro in zero secondi grazie alla conversione dell’alimentazione da CC a CA.

grazie alla conversione dell’alimentazione da CC a CA. Regolazione perfetta della tensione grazie al processo di doppia conversione: l’uscita non si discosta mai più del 2% dalla tensione perfetta.

grazie al processo di doppia conversione: l’uscita non si discosta mai più del 2% dalla tensione perfetta. Il design del sistema è indipendente dalla batteria, quindi non sarà mai necessario riavviare il sistema dopo l’esaurimento della batteria. Il design del sistema pass-through power after restore impedisce il riavvio manuale dei sistemi installati in remoto a mezzanotte, nel caso in cui la batteria si scarichi.

quindi non sarà mai necessario riavviare il sistema dopo l’esaurimento della batteria. Il design del sistema pass-through power after restore impedisce il riavvio manuale dei sistemi installati in remoto a mezzanotte, nel caso in cui la batteria si scarichi. Flessibilità a seconda delle proprie esigenze, grazie alla possibilità di aggiungere pacchi batteria.

a seconda delle proprie esigenze, grazie alla possibilità di aggiungere pacchi batteria. Possibilità di collegamento daisy-chaining per estendere il tempo di funzionamento grazie a un supporto facile da installare.

Le soluzioni di Vertiv

Vertiv vanta una consolidata esperienza nel settore delle infrastrutture per fornire la disponibilità totale del sistema di alimentazione e le informazioni sugli asset essenziali per mantenere i sistemi in funzione senza problemi.

Proprio per questo è in grado di offrire soluzioni complete e su misura che si adattano ai precisi requisiti di backup dell’alimentazione di ogni tipo di azienda. Il team di professionisti esperti lavorerà a fianco del team IT e dei manager aziendali per personalizzare il sistema UPS online.

Insieme, gestiranno efficacemente i rischi, riducendo i costi e guidando verso le decisioni migliori per il futuro dell’azienda. Risorse disponibili a titolo gratuito come Vertiv Power Assist forniscono un software progettato per disattivare in modo graduale un dispositivo IT nel caso in cui la batteria di backup dell’UPS si trovi in una condizione di pericolo.

Questa applicazione, facilmente installabile, fornisce informazioni quali metriche chiave e dati storici. Con Vertiv Power Insight, si può invece usufruire di un monitoraggio remoto gratuito e accessibile. Questo software aggiuntivo basato sul web aumenta la visibilità dell’UPS, proteggendo le apparecchiature critiche e migliorando l’efficienza operativa.