Vasco Audience: niente più barriere linguistiche alle conferenze

Vasco Electronics, specialista globale nei dispositivi e nelle soluzioni di traduzione, lancia una novità rivoluzionaria nel comparto della traduzione: Vasco Audience, la soluzione per tradurre conferenze che consente a un singolo relatore di comunicare all’istante con un pubblico multilingue, senza la necessità di coinvolgere un intero team di interpreti simultanei.

Una svolta nella comunicazione di massa

Vasco Audience risponde alle crescenti esigenze dei settori business, dell’istruzione, della formazione e delle conferenze, permettendo ai relatori di presentare nella propria lingua madre mentre i partecipanti — utilizzando semplicemente il proprio smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo con browser — ricevono traduzioni immediate in forma scritta e audio.

“La nostra missione è sempre stata quella di connettere le persone. Con Vasco Audience andiamo oltre le conversazioni individuali e saliamo sul palcoscenico degli eventi aziendali”, afferma Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics. “Con questa tecnologia, le barriere linguistiche in una sala conferenze, in un’aula di formazione o persino durante una visita guidata semplicemente scompaiono — gli organizzatori non devono più pianificare infrastrutture separate per la traduzione”.

Semplicità prima di tutto

La soluzione punta soprattutto sulla praticità. Uno dei principali vantaggi di Vasco Audience è che gli ascoltatori non devono installare alcuna applicazione. L’intero processo si articola in tre semplici passaggi:

● Il relatore avvia la trasmissione nell’app Vasco Audience, che solo il relatore deve scaricare

● I partecipanti scansionano un QR code unico generato dall’organizzatore dell’evento

● Gli smartphone dei partecipanti diventano ricevitori personali che forniscono la traduzione in oltre 50 lingue disponibili, interamente tramite browser web

Vasco Audience sta cambiando il modo in cui si svolgono sessioni di formazione, presentazioni e conferenze. La traduzione, finora riservata principalmente ai grandi eventi, diventa ora facile da implementare in quasi qualsiasi incontro in cui precisione e velocità della traduzione risultano fondamentali.

Principali vantaggi

Accessibilità: dopo aver scansionato il codice QR, i partecipanti possono seguire ogni intervento istantaneamente sui propri dispositivi grazie alle traduzioni generate dall’IA, disponibili come testo o audio. Al relatore basta un dispositivo mobile e l’app per iniziare, e al termine dell’evento tutti i partecipanti ricevono la trascrizione completa della presentazione.

Efficienza: la soluzione Vasco può ridurre fino al 90% i costi di traduzione per conferenze. Se in passato la traduzione simultanea sembrava fuori portata per molti organizzatori, ora Vasco la rende accessibile.

Affidabilità: Vasco Audience è sviluppato da Vasco Electronics, leader globale nella tecnologia di traduzione con oltre 18 anni di esperienza nello sviluppo di dispositivi e soluzioni di traduzione, attivo in più di 25 Paesi.

Applicazioni senza limiti

Già nella fase di test, Vasco Audience è stato utilizzato in eventi prestigiosi, tra cui Expo 2025 a Osaka, dove ha supportato la comunicazione durante un panel economico polacco-giapponese.

Vasco Audience è disponibile con piani flessibili sotto forma di pacchetti di ore di traduzione, validi per un anno dall’attivazione.

Inoltre, a conferma del valore innovativo della soluzione, Vasco Audience è stata recentemente premiata come “Parent Communication Solution of the Year” nell’ambito degli EdTech Breakthrough Awards 2026, il programma internazionale promosso da EdTech Breakthrough che ogni anno riconosce le aziende e le soluzioni più innovative nel settore dell’educational technology. Il riconoscimento premia la capacità di Vasco Audience di rendere la comunicazione tra scuole e famiglie più accessibile e inclusiva grazie alla traduzione e alla trascrizione immediata in oltre 50 lingue.