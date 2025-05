Vertiv PowerSwitch 7000: lo switch statico di trasferimento avanzato per le applicazioni critiche nell’area EMEA

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato il nuovo Vertiv PowerSwitch 7000, uno switch statico di nuova generazione che consolida la posizione di Vertiv come produttore di sistemi di alimentazione. Il dispositivo amplia ulteriormente il portfolio end-to-end delle soluzioni Vertiv sviluppate per sostenere la crescita e le prestazioni continue del mondo digitale critico. Progettato per supportare le attività senza interruzioni in settori vitali come i data center, i servizi finanziari e le tecnologie manifatturiere, Vertiv PowerSwitch 7000 soddisfa la crescente domanda di affidabilità energetica in un mondo sempre più digitale. La soluzione è disponibile da oggi in Europa, Medio Oriente e Africa e consente di mantenere la continuità dell’alimentazione elettrica e di evitare costose interruzioni.

Vertiv PowerSwitch 7000 agisce a valle dei gruppi di continuità (UPS) ridondanti in architetture di alimentazione a doppio bus e bus di riserva per le infrastrutture che non possono tollerare interruzioni dell’alimentazione, come i data center aziendali e in colocation. Il sistema consente continui trasferimenti automatici tra fonti di alimentazione autonome, offrendo una ridondanza essenziale per i carichi a singolo cavo e una protezione aggiuntiva per le apparecchiature a doppio cavo. Un’architettura internamente ridondante elimina inoltre i potenziali punti di guasto.

“La salvaguardia e l’affidabilità dell’alimentazione sono aspetti critici per gli operatori dei data center, soprattutto quando si tratta di progettare un incremento delle attività di calcolo”, ha affermato Greg Hoge, Product Management Global Director di Vertiv. “Unendo commutazione affidabile, flessibilità operativa, semplicità di manutenzione e diagnostica intelligente, Vertiv PowerSwitch 7000 stabilisce un elevato standard di eccellenza operativa nella tecnologia di commutazione dell’alimentazione per le applicazioni più esigenti dei data center”.

Il sistema aggiornato offre caratteristiche innovative di manutenzione che includono un design a compartimenti stagni che separa le sezioni ad alta tensione dalle aree di ispezione, aumentando la sicurezza dell’operatore e migliorando la funzionalità complessiva. Il design ad accesso frontale consente gli interventi di manutenzione senza interruzione del servizio, riducendo i tempi di riparazione e fornendo energia continua ai carichi critici. Le opzioni di installazione flessibili, tra cui il passaggio dei cavi dall’alto o dal basso, lo rendono ideale per gli ambienti con pavimento rialzato e non. Gli SCR (raddrizzatori controllati al silicio) modulari, i gruppi di ventole sostituibili a caldo e i filtri dell’aria senza bisogno di alcun utensile consentono una manutenzione rapida e prestazioni costanti.

Il pannello di controllo touchscreen a colori da 9 pollici presente sul dispositivo offre funzionalità avanzate di rilevazione dei segnali d’onda, consentendo alla piattaforma di funzionare come strumento diagnostico, acquisendo le misurazioni di potenza a un’elevata frequenza di campionamento durante gli eventi di trasferimento, per supportare un’analisi completa del problema alla radice. Questo sistema di monitoraggio intelligente offre ai responsabili degli impianti un facile accesso ai dati del sistema, aiutandoli a identificare e rispondere rapidamente ai disturbi di potenza. Il monitoraggio remoto è disponibile attraverso la scheda di comunicazione Vertiv Intellislot RDU120, certificata UL2900-1 per la cybersecurity, che offre un accesso sicuro e remoto alla diagnostica e alle condizioni del sistema.

Vertiv PowerSwitch 7000 si integra perfettamente con la gamma completa delle soluzioni di gestione dell’alimentazione di Vertiv, compresi i gruppi di continuità e le unità di distribuzione di alimentazione, creando un ecosistema completo di protezione energetica. La soluzione è supportata dai Vertiv Global Services, una rete mondiale di esperti qualificati che offre un ampio portfolio di progetti, lifecycle e servizi digitali per incrementare al massimo l’affidabilità e ridurre al minimo i tempi di inattività.