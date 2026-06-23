Vertiv PowerUPS 100 Standby amplia la gamma UPS per desktop e piccoli uffici

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato la serie Vertiv PowerUPS 100 Standby, una nuova generazione di sistemi compatti di alimentazione continua (UPS) progettati per garantire la stabilità degli ambienti digitali distribuiti e ridurre l’impatto delle interruzioni di corrente impreviste per le attività digitali quotidiane. In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la serie da 230 V è disponibile con modelli agli ioni di litio e VRLA in una gamma di capacità che soddisfa le esigenze di applicazioni desktop e piccoli uffici.

Parte del portfolio end-to-end di Vertiv a supporto delle infrastrutture critiche, dal data center all’edge e al desktop, la serie Vertiv PowerUPS 100 Standby offre backup affidabile tramite batteria e protezione contro le sovratensioni in un design elegante e salvaspazio per PC, console per videogiochi, dispositivi smart, reti wireless, apparecchiature POS (point-of-sale) per la vendita al dettaglio e PC dotati di intelligenza artificiale.

“Nelle odierne architetture IT sempre più distribuite, una protezione dell’alimentazione efficiente e affidabile è fondamentale”, ha affermato Giuseppe Leto, senior director, IT systems business di Vertiv in EMEA. “L’ultima serie Vertiv PowerUPS 100 Standby completa il rinnovamento del nostro portfolio di UPS monofase per desktop, sottolineando il nostro impegno nel far evolvere continuamente l’offerta per aiutare i clienti a tenere il ritmo dei progressi tecnologici e delle mutevoli esigenze di utilizzo.”

L’UPS include fino a otto uscite con una combinazione di alimentazione di riserva a batteria e protezione contro le sovratensioni, consentendo agli utenti di proteggere contemporaneamente più dispositivi critici. Le porte USB-A e USB-C integrate offrono una comoda ricarica per i dispositivi mobili, mentre il design compatto e montabile a parete consente un posizionamento flessibile in ambienti dove lo spazio è limitato.

La serie privilegia inoltre l’usabilità a lungo termine e la gestione del sistema. Le batterie sostituibili dall’utente contribuiscono a prolungare la durata del dispositivo e a ridurre i costi di manutenzione, mentre la compatibilità con il software Vertiv Power Assist consente lo spegnimento automatico e controllato dei sistemi collegati in caso di interruzioni prolungate dell’alimentazione, contribuendo a proteggere da perdite di dati e danni alle apparecchiature.

Con quattro modelli VRLA che variano da 500 VA a 900 VA, oltre a un modello agli ioni di litio a 350 VA, la serie Vertiv PowerUPS 100 Standby offre diverse opzioni di capacità per un’ampia gamma di applicazioni.

I modelli sono coperti da una garanzia di tre anni per le configurazioni VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) e da una garanzia di cinque anni per i modelli agli ioni di litio, garantendo una protezione affidabile dell’alimentazione per le apparecchiature elettroniche critiche.