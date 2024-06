Videosorveglianza: Alcatel-Lucent Enterprise collabora con Axis

Il settore della videosorveglianza si evolve e si fa smart, ma per progredire ulteriormente necessita dell’intervento congiunto dei leader del settore. Ecco che nasce la partnership tra Alcatel-Lucent Enterprise, azienda che offre soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i mercati verticali, e Axis Communications, azienda di tecnologia di rete leader di settore, che offre sistemi di videosorveglianza, controllo degli accessi, interfono e sistemi audio, finalizzata proprio allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e alla creazione di valore per i propri canali e utenti finali. Questa collaborazione, basata su un solido rapporto di lavoro e su una serie di progetti congiunti di successo, segna un passo significativo verso la creazione di un ecosistema di partner tecnologici più forte nel settore della videosorveglianza e della sicurezza fisica.

La partnership promuoverà i progressi tecnologici nel settore delle reti e delle comunicazioni critiche, della sicurezza informatica e fisica, della convergenza IT/OT e dell’automazione.

Grazie alla partnership con Axis, Alcatel-Lucent Enterprise intende introdurre tecnologie all’avanguardia che migliorano e semplificano i flussi di lavoro, la sicurezza in generale e l’efficienza operativa per i propri partner e clienti.

Axis e Alcatel-Lucent Enterprise si focalizzeranno sullo sviluppo congiunto di soluzioni innovative nei settori della videosorveglianza, del controllo degli accessi, delle comunicazioni, delle infrastrutture e delle tecnologie di rete. Unendo i loro punti di forza, le aziende mirano a fornire soluzioni avanzate e integrate che rispondano alle esigenze in continua evoluzione di settori verticali come quello dei trasporti, della pubblica amministrazione (comprese le Smart City) e dell’istruzione. La collaborazione tra Axis e Alcatel-Lucent Enterprise si basa sulle soluzioni esistenti nel campo delle comunicazioni cloud, tra cui l’automazione dei flussi di lavoro per le smart city.

“Siamo entusiasti delle opportunità offerte da questa importante partnership, in linea con la nostra strategia di co-innovazione con altri leader del settore nell’ecosistema della videosorveglianza per offrire valore ai nostri integratori e clienti comuni“, commenta Andrea Scaietti, Country Business Leader Italia di Alcatel-Lucent Enterprise.