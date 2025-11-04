WatchGuard amplia le integrazioni con le piattaforme PSA e annuncia il nuovo Unified Agent, offrendo agli MSP automazione, efficienza e visibilità senza precedenti

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata per i fornitori di servizi gestiti (MSP), ha annunciato una grande espansione della propria piattaforma WatchGuard Cloud PSA (Professional Services Automation), che ora offre un’integrazione nativa avanzata con ConnectWise Manage, Autotask PSA e HaloPSA*.

Questa ampia integrazione – che include l’intero portafoglio di servizi di Network, Identity, Endpoint e MDR – rafforza l’impegno continuo di WatchGuard nel fornire agli MSP strumenti per gestire la sicurezza informatica direttamente nei sistemi centrali su cui basano le loro operazioni e la crescita del business.

Grazie a questa espansione, WatchGuard migliora l’efficienza delle operazioni di sicurezza e si adatta con flessibilità al modello di business di ogni partner. Come più recente evoluzione della Unified Security Platform, queste innovazioni garantiscono un’integrazione fluida ed eliminano la necessità di fogli di calcolo, riconciliazioni manuali o workflow disconnessi, offrendo:

· Integrazioni native con ConnectWise Manage, Autotask PSA e HaloPSA*

· Distribuzione dell’agente WatchGuard tramite ConnectWise RMM

· Workflow automatizzati per la sincronizzazione degli asset, la fatturazione, la gestione dei ticket e dei contratti

· Operazioni unificate che eliminano i processi manuali, migliorano la conformità agli SLA e aumentano la redditività

“Molte piattaforme di cybersecurity non offrono integrazioni PSA profonde, costringendo gli MSP a gestire avvisi, ticket e fatturazione al di fuori dei propri sistemi operativi principali. Questo crea inefficienze, aumenta i rischi e impatta sui ricavi,” ha dichiarato Chris Miller, Vicepresidente di Pacific Office Automation.“Direttamente dal mio ambiente ConnectWise, il mio team può ora visualizzare immediatamente clienti e licenze dei prodotti, mentre gli avvisi generano e risolvono automaticamente i ticket. L’accesso basato sui ruoli e la visibilità multi-tenant semplificano le transizioni tra account e rafforzano la conformità. È un enorme passo avanti in termini di efficienza operativa che consente ai miei tecnici di concentrarsi su ciò che conta di più: offrire un servizio clienti eccezionale.”

I Managed Service Provider hanno chiarito che gestire più agent non è più accettabile. WatchGuard risponde a questa esigenza con WatchGuard Agent, un agente unico e modulare per il client FireCloud, i prodotti di sicurezza endpoint e i relativi add-on (inclusi patch management e crittografia), i collector NDR e il supporto multipiattaforma per Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

I partner idonei possono aderire al programma beta già da ora. L’integrazione con AuthPoint MFA e il supporto per Open MDR arriveranno all’inizio del 2026, ampliando ulteriormente l’esperienza unificata. Gestito tramite WatchGuard Cloud, l’agente WatchGuard accelera l’onboarding, riduce i costi di manutenzione e semplifica gli aggiornamenti. Inoltre, gli MSP possono monitorare facilmente lo stato della postura di sicurezza dei propri clienti, assicurando che ogni componente sia correttamente installato, aggiornato e operativo come previsto.

Guidando il mercato verso una vera soluzione ad agente unico, WatchGuard consente agli MSP di lavorare con una piattaforma, un agente e un unico obiettivo: la sicurezza totale.

“Con l’integrazione completa della nostra Unified Security Platform, che include Firebox, FireCloud, AuthPoint, Endpoint Security e ThreatSync, offriamo rilevamento e risposta unificati, workflow automatizzati, funzionalità MDR integrate e insight utili per fornire a partner e clienti una protezione dalle minacce 24/7,” ha dichiarato Ben Oster, Vicepresidente, Product Management Operations di WatchGuard. “Indipendentemente dalla scelta della PSA, gli MSP WatchGuard ottengono ora un’automazione completa, dall’allarme alla fattura.”

WatchGuard sta presentando le sue ultime novità e il suo impegno verso una sicurezza totale in queste settimane con il roadshow globale Real Security for the Real World.

* L’integrazione nativa con HaloPSA sarà disponibile nel primo trimestre del 2026.

Riconoscimenti dagli analisti del settore e fiducia dei professionisti IT WatchGuard è stata riconosciuta come Champion nella Canalys Cybersecurity Matrix 2025, a conferma del suo impegno per l’innovazione e il successo dei partner.

“RMM e PSA continuano a rappresentare il nucleo operativo per gli MSP,” ha affermato Jessica Davis, Principal Analyst di Omdia. “Con l’evoluzione del panorama delle minacce, la cybersecurity sta diventando il terzo pilastro fondamentale di questo stack. Gli MSP che ampliano i propri servizi hanno bisogno di integrazioni profonde tra le loro piattaforme di sicurezza e i sistemi PSA/RMM, per aumentare efficienza e redditività. Queste integrazioni devono offrire una gestione semplificata, workflow automatizzati e una piattaforma unificata che si adatti alle esigenze dei clienti.”