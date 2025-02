WatchGuard entra a far parte dell’AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata, ha annunciato di essere entrata a far parte dell’Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, un programma di collaborazione nella vendita per i partner AWS che offrono soluzioni software eseguite o integrate su AWS. Il programma aiuta i partner AWS a generare nuove opportunità di business mettendo in contatto diretto gli ISV partecipanti con l’organizzazione di vendita AWS.

Gli acquirenti di tecnologia si rivolgono sempre di più ai cloud marketplace per valutare e acquistare strumenti tecnologici. Sebbene questo processo offra praticità, auto-gestione, un’esperienza utente fluida ed efficienze sui costi, gli acquirenti sono spesso sopraffatti dalla complessità dell’acquisto e dell’implementazione di soluzioni di sicurezza informatica. I cloud marketplace offrono un canale prezioso per i provider di servizi gestiti (MSP) per raggiungere gli acquirenti e presentare i loro servizi gestiti come parte del processo di acquisto. Essere parte di AWS Partner Network, AWS ISV Accelerate Program e la disponibilità nell’AWS Marketplace aiuta WatchGuard ad ampliare l’accesso alla sua piattaforma di sicurezza informatica agli MSP in tutto il mondo.

L’AWS ISV Accelerate Program offre a WatchGuard supporto per la collaborazione nella vendita e vantaggi per soddisfare le esigenze dei clienti grazie alla collaborazione con i team di vendita AWS in tutto il mondo. Il co-selling porta a risultati migliori ai clienti e garantisce un impegno reciproco tra AWS e i suoi partner.

I membri dell’AWS ISV Accelerate Program devono rispettare i più alti standard del settore e superare una rigorosa valutazione per essere accettati nel programma. WatchGuard ha partecipato a una revisione approfondita dell’architettura e della sicurezza per garantire la qualità e il design delle proprie soluzioni. Inoltre, è stata verificata l’eccellenza dimostrata dai clienti per convalidare i successi che i clienti hanno ottenuto nei vari settori industriali.

WatchGuard ha inoltre annunciato che la sua piattaforma è ora disponibile su AWS Marketplace, un catalogo digitale con migliaia di soluzioni software di fornitori indipendenti che semplifica la ricerca, il test, l’acquisto e l’implementazione di software su AWS. Questo offre ai clienti AWS la possibilità di ottimizzare l’acquisto e la gestione della piattaforma WatchGuard direttamente all’interno del proprio account AWS Marketplace.

“Con il crescente numero di utenti finali e acquirenti di soluzioni di cybersecurity che si rivolgono ai marketplace cloud per cercare e acquistare strumenti di sicurezza, la disponibilità su AWS Marketplace consente a WatchGuard di raggiungere i provider di servizi gestiti direttamente dove si trovano,” ha dichiarato Danny Banks, Cloud Marketplaces Lead di WatchGuard. “Siamo lieti di offrire loro opzioni e flessibilità e di semplificare l’accesso alla nostra offerta di cybersecurity unificata in modo che possano proporla e aumentare le vendite”.

WatchGuard è ora disponibile in generale su AWS Marketplace.