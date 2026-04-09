WatchGuard rivoluziona il pricing dell’endpoint per offrire un vantaggio competitivo agli MSP

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata per i Managed Service Provider (MSP), ha annunciato un nuovo Endpoint Security Portfolio progettato per rivoluzionare il tradizionale modello di licensing delle soluzioni EDR.

La nuova offerta a livelli include funzionalità enterprise, generalmente disponibili come componenti aggiuntivi presso altri fornitori (come sicurezza basata su AI, gestione proattiva delle vulnerabilità e filtraggio URL) senza i costi, la complessità o l’overhead operativo tipicamente necessari per abilitarle in altri prodotti. Questo rilascio combina rilevamento più avanzato, risposta automatizzata e aggiornamenti senza interruzioni, consentendo agli MSP di scalare in modo efficiente.

“Le soluzioni EDR hanno guadagnato popolarità un decennio fa offrendo maggiore visibilità e introducendo nuove tecniche di rilevamento basate sull’AI. Negli anni successivi, molti fornitori hanno apportato miglioramenti minimi ai prodotti continuando però a richiedere prezzi elevati per storage cloud eccessivo e poco flessibile e per funzionalità di base come vulnerability scanning, URL filtering, controllo USB e firewall host, offrendo un valore limitato rispetto al costo. Noi stiamo cambiando tutto questo”, ha dichiarato Adam Winston, VP of Endpoint Security and MDR di WatchGuard.

Progettata per MSP e team IT che gestiscono crescenti esigenze di sicurezza con risorse limitate, la piattaforma sfrutta un unico agente e una console di gestione centralizzata per semplificare il deployment, ridurre il carico di lavoro e rendere la protezione avanzata accessibile a organizzazioni di qualsiasi dimensione. Grazie al modello di licensing MSP flessibile – con opzioni di consumo tramite FlexPay Points – e a un’automazione senza precedenti integrata nella piattaforma WatchGuard, gli MSP possono scegliere di offrire un servizio gestito competitivo oppure arricchire la propria offerta con un servizio di Detection and Response 24/7 tramite WatchGuard Core MDR.

Le principali funzionalità includono:

· Funzionalità proattive e differenzianti su tutto il portfolio: ogni licenza – Basic, Prime, 360 ed Elite – offre visibilità proattiva su vulnerabilità, URL e controllo dei dispositivi, caratteristiche non presenti nei principali competitor.

· Protezione di livello enterprise fin da subito: funzionalità core come protezione ransomware, riduzione della superficie d’attacco e controllo dei dispositivi sono incluse in tutti i livelli, senza necessità di strumenti aggiuntivi.

· Add-on enterprise attivabili con un clic: servizi aggiuntivi come MDR 24/7, Patch Management, SASE o MFA possono essere testati e implementati direttamente dal cloud WatchGuard.

· Deployment e gestione semplificati: un agente leggero e una console unificata consentono rollout rapidi, controllo centralizzato delle policy e aggiornamenti automatici.

· Progettato per la scalabilità degli MSP: gestione multi-tenant, ereditarietà delle policy e upgrade fluidi tra livelli permettono ai partner di standardizzare i deployment e crescere senza aumentare la complessità operativa.

· Protezione avanzata quando serve: il modello a livelli consente agli MSP di personalizzare la sicurezza; i livelli superiori introducono controlli applicativi zero-trust e strumenti avanzati di investigazione per bloccare minacce sconosciute e limitare i movimenti degli attaccanti.

“La sicurezza degli endpoint non dovrebbe richiedere team o budget da grande impresa per essere efficace”, ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard Technologies. “Gli MSP e i team IT devono fornire una protezione sempre più forte con meno risorse. Questo portfolio aiuta le organizzazioni a migliorare i risultati di sicurezza e ad evolvere nel tempo senza aumentare la complessità o l’overhead operativo”. Le ricerche del WatchGuard Threat Lab evidenziano un aumento del 1.500% delle nuove varianti di malware endpoint, sottolineando la necessità di una protezione automatizzata e guidata dall’intelligence. Tuttavia, molte soluzioni avanzate restano troppo costose e difficili da gestire su larga scala. Il nuovo Endpoint Security Portfolio di WatchGuard risponde a questa esigenza combinando prevenzione, rilevamento e risposta in un’unica piattaforma facile da gestire.

“Le organizzazioni mid-market affrontano oggi minacce informatiche di livello enterprise, ma spesso non dispongono delle risorse o del personale per implementare difese adeguate”, ha dichiarato Jay McBain, Chief Analyst di Omdia. “Le piattaforme che unificano prevenzione, rilevamento e risposta, semplificando al contempo la gestione, stanno diventando essenziali per colmare questo gap”.

Con questo portfolio, WatchGuard definisce un nuovo standard per la sicurezza degli endpoint: accessibile, scalabile e progettata per funzionare negli ambienti reali in cui operano oggi le organizzazioni. Scopri di più su come WatchGuard aiuta aziende e MS