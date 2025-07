Wi-Fi 8: la nuova frontiera della connettività wireless attraverso l’affidabilità ultra-elevata

Nel panorama della connettività wireless, la velocità ha sempre rappresentato il parametro di riferimento principale. Con Wi-Fi 7, sono stati raggiunti livelli straordinari di throughput e bassa latenza. Tuttavia, con l’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale nei sistemi che plasmano il nostro modo di vivere e lavorare, e con la crescente necessità di risposte in tempo reale per automazione, collaborazione e mobilità, le aspettative verso la connettività wireless stanno evolvendo. Wi-Fi 8 segna un cambio di paradigma: non si concentra solo sulle velocità di picco, ma punta a garantire prestazioni affidabili anche in condizioni reali complesse. È progettato per offrire connettività costante, a bassa latenza e quasi priva di perdite, anche in ambienti altamente congestionati, soggetti a interferenze o caratterizzati da mobilità elevata.

Costruito su oltre due decenni di innovazione nel settore wireless, Wi-Fi 8 perfeziona ed estende le capacità dei suoi predecessori per soddisfare le esigenze di sistemi mission-critical basati sull’IA e scenari d’uso dinamici. Si avvicina più che mai all’affidabilità e alla reattività delle infrastrutture cablate.

IEEE802.11bn: il nuovo standard per Wi-Fi 8

Gli standard Wi-Fi vengono sviluppati da un gruppo globale di ingegneri e tecnologi che collaborano all’interno del corpo normativo IEEE802.11. Aziende leader del settore tecnologico, tra cui Qualcomm Technologies, stanno contribuendo attivamente allo sviluppo dello standard di prossima generazione: Wi-Fi 8. Questo lavoro è guidato dal gruppo di lavoro IEEE802.11bn, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Ultra High Reliability” (UHR).

L’iniziativa UHR rappresenta una visione ambiziosa per portare le prestazioni del Wi-Fi a nuovi livelli. Il documento guida dell’IEEE definisce obiettivi chiari: rendere le connessioni wireless più veloci, reattive e robuste.

Nonostante gli standard attuali offrano già metriche impressionanti — throughput multi-gigabit, latenza inferiore a 10 millisecondi e tassi di perdita di pacchetti inferiori allo 0,1% — Wi-Fi 8 mira a superare ulteriormente queste prestazioni, soprattutto negli scenari più impegnativi. Secondo il documento dell’IEEE, Wi-Fi 8 introdurrà:

• Un aumento di almeno il 25% del throughput in condizioni di segnale difficili.

• Una riduzione del 25% della latenza al 95° percentile della distribuzione.

• Una diminuzione del 25% dei pacchetti persi, specialmente durante il roaming tra punti di accesso.

Questi miglioramenti saranno fondamentali sia per implementazioni isolate che sovrapposte, con particolare attenzione agli ambienti caratterizzati da congestione, interferenze, mobilità degli utenti e limiti di copertura. Inoltre, lo standard introduce progressi in termini di efficienza energetica, comunicazione peer-to-peer e mobilità, tutti elementi critici per le applicazioni emergenti.

Perché Wi-Fi 8? L’importanza dell’affidabilità ultra-elevata

Guardando al 2028 e oltre, le reti Wi-Fi dovranno supportare nuove classi di dispositivi, una maggiore mobilità e applicazioni mission-critical. Wi-Fi 8 è progettato per affrontare questa sfida, offrendo prestazioni e affidabilità migliorate in una vasta gamma di ambienti. Questa tecnologia di nuova generazione sarà fondamentale per abilitare spazi di lavoro intelligenti e mobili in contesti aziendali, applicazioni immersive e critiche nelle case connesse e connettività senza interruzioni in spazi pubblici ad alta densità.

Wi-Fi 8 sarà inoltre il tessuto connettivo fondamentale per sostenere trend trasformativi come:

• La proliferazione di ecosistemi di dispositivi personali, inclusi occhiali AR, monitor sanitari e wearable di nuova generazione, che richiedono collegamenti peer-to-peer ad alta velocità e bassa latenza.

• L’ascesa dei sistemi basati sull’IA, che necessitano di connettività affidabile e a bassa latenza per accedere a funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale, sia a livello edge che cloud.

Nuove capacità di Wi-Fi 8 con IEEE802.11bn

Le innovazioni introdotte da Wi-Fi 8 migliorano le prestazioni wireless in cinque dimensioni critiche per le implementazioni reali:

1. Roaming senza interruzioni: grazie al concetto di “Single Mobility Domains”, i dispositivi possono mantenere connessioni continue e a bassa latenza mentre si spostano tra più punti di accesso, eliminando interruzioni e perdite di pacchetti.

2. Copertura affidabile ai margini della rete: miglioramenti a livello fisico consentono connessioni stabili anche in condizioni di segnale degradato, come alle estremità della copertura o in presenza di interferenze.

3. Coordinazione intelligente per ambienti densi: la coordinazione multi-AP consente ai punti di accesso di operare in modo collaborativo, migliorando l’efficienza e l’esperienza utente in ambienti ad alta densità.

4. Migliore coesistenza tra tecnologie integrate nei dispositivi: Wi-Fi 8 gestisce in modo ottimale la condivisione di antenne tra diverse tecnologie radio (Wi-Fi, Bluetooth, UWB), riducendo le interferenze.

5. Efficienza energetica avanzata: nuove funzionalità rendono la connettività wireless più efficiente dal punto di vista energetico, prolungando la durata della batteria dei dispositivi e riducendo il consumo energetico dei punti di accesso.

Impatto di Wi-Fi 8 nei diversi ambienti

Wi-Fi 8 trasformerà le prestazioni wireless nei contesti che ne hanno più bisogno:

• Aziende: abilitando spazi di lavoro intelligenti e mobili, Wi-Fi 8 supporterà casi d’uso mission-critical come robot collaborativi, droni e veicoli autonomi.

• Case connesse: consentirà applicazioni immersive e servizi essenziali, come il monitoraggio sanitario in tempo reale, anche in ambienti ad alta densità.

• Spazi pubblici: fornirà connettività senza interruzioni in luoghi come aeroporti e stadi, garantendo prestazioni costanti anche durante i picchi di utilizzo.

Il futuro di Wi-Fi 8

Lo sviluppo dello standard 802.11bn rappresenta uno sforzo collaborativo senza precedenti, con un numero significativo di contributori coinvolti.

Wi-Fi 8 non è solo un’evoluzione tecnologica, ma una rivoluzione che ridefinirà il modo in cui viviamo e lavoriamo in un mondo sempre più connesso.

A cura di Qualcomm Technologies