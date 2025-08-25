Xerox: c’è l’accordo con Kyocera

Xerox ha annunciato di aver stipulato un accordo con Kyocera Document Solutions per la fornitura di stampanti inkjet a foglio singolo ad alta velocità.di Kyocera. Questa collaborazione segna il ritorno dell’azienda nel mercato in rapida crescita delle stampanti a inkjet a foglio singolo (CSIJ) e amplia notevolmente il suo portafoglio di prodotti per la stampa professionale.

Grazie a questa partnership, Xerox offrirà ai clienti stampanti a inkjet a colori ad alte prestazioni e competitive, integrate con il Xerox Production Ecosystem, inlcuse le soluzioni Xerox FreeFlow Workflow Automation Software, di finitura e di assistenza da remoto. La nuova piattaforma offrirà una soluzione end-to-end su misura per le esigenze in continua evoluzione dei moderni fornitori di servizi di stampa.

“Questo è un momento cruciale per la nostra attività di stampa di produzione”, ha affermato Terry Antinora, senior vice president and head of product and engineering di Xerox. “Il nostro rientro nel mercato della stampa a inkjet a foglio singolo ci consente di diversificare la nostra offerta, soddisfare la crescente domanda dei clienti in termini di velocità ed efficienza e rafforzare il nostro impegno a mantenere la leadership nella produzione digitale”.

Sulla base della sua Reinvention, Xerox sta riorganizzando la propria attività di stampa professionale verso segmenti in crescita e a valore più elevato. Secondo IT Strategies Cut Sheet Production Inkjet Forecast 2025, le installazioni globali di prodotti (unità) dovrebbero aumentare di oltre il 13% CAGR tra il 2025 e il 2030. L’aggiunta dei prodotti CSIJ completa l’offerta di punta, che comprende la stampante di produzione Iridesse, le stampanti Versante le stampanti e le presse PrimeLink di Xerox, consentendo all’azienda di affrontare nuove aree di crescita con le giuste capacità di innovazione e di scalabilità.

Questo accordo sottolinea la strategia di Xerox volta a fornire offerte differenziate e basate su un ecosistema che aiuti i clienti a crescere, semplificare le operazioni e ridurre il costo totale di proprietà.

“Combinando la comprovata tecnologia inkjet di Kyocera con la portata globale, la fiducia dei clienti e l’automazione dei flussi di lavoro di Xerox, offriamo soluzioni davvero uniche per la stampa professionale, in grado di rispondere al grado di affidabilità e di ritorno sull’investimento richiesti dal mercato”, ha affermato Keisuke Koyama, Senior General Manager della Corporate Marketing Division di Kyocera Document Solutions “Insieme, stiamo consentendo ai nostri clienti di competere in modo più efficace nel panorama in rapida evoluzione della stampa di produzione”.

Le nuove macchine da stampa, vendute e assistite da Xerox, saranno commercializzate con il marchio Xerox e potenziate con software, funzionalità di integrazione e assistenza sviluppati da Xerox. La disponibilità e i dettagli specifici dei modelli saranno annunciati nel corso dell’anno.