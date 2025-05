Xerox parteciperà a Print4All 2025

Xerox annuncia la sua presenza a Print4All 2025, l’evento di riferimento per il settore della stampa e della comunicazione, in programma a Rho Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025.

Presso il Padiglione 11, Stand P01 R10, Xerox presenterà le sue più recenti innovazioni tecnologiche pensate per accelerare la trasformazione digitale nel mondo della stampa professionale. In un contesto in cui automazione, personalizzazione e integrazione digitale sono sempre più importanti, l’azienda mostrerà come la combinazione di nuove soluzioni di stampa e strumenti software avanzati possa aiutare gli operatori del settore a innovare i propri servizi. La multinazionale metterà in evidenza soluzioni all’avanguardia che spaziano dalle nuove stampanti digitali di produzione all’automazione del flusso di lavoro, fino alla comunicazione personalizzata e alle tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Le tecnologie Xerox che verranno esposte a Print4All 2025

Tra le innovazioni che saranno in mostra, Xerox presenterà la serie PrimeLink C9200, una soluzione entry-level per la stampa di alta qualità a colori, la Versant 280, una pressa digitale di produzione mid-range che offre versatilità e alta qualità, e la Xerox Iridesse, una produzione a sei colori ideale per applicazioni ad alto valore aggiunto. Non mancheranno anche le soluzioni di automazione FreeFlow per ottimizzare i flussi di lavoro, e XMPie, la piattaforma per la comunicazione personalizzata. Inoltre, saranno presentate tecnologie avanzate di AI e realtà aumentata, sviluppate in collaborazione con Vection Technologies, per migliorare l’esperienza dell’operatore e l’assistenza tecnica.

Attraverso questa combinazione di hardware all’avanguardia, software di workflow e tecnologie emergenti, Xerox intende mostrare a Print4All come i fornitori di servizi di stampa possano innovare e ampliare la propria offerta in un mercato in continua evoluzione. L’obiettivo è supportare le aziende di stampa nel percorso di trasformazione digitale, offrendo soluzioni che migliorano l’efficienza operativa, abilitano nuove applicazioni ad alto valore aggiunto e connettono la stampa con il mondo digitale in modo fluido.

Dichiarazioni

“La trasformazione digitale del settore della stampa non è più un’idea futuristica, ma una realtà concreta a cui Xerox sta contribuendo attivamente”, afferma Stefano Torsello, Responsabile Prodotti Production di Xerox Italia. “Crediamo che l’innovazione debba tradursi in strumenti pratici per i nostri clienti: dalle nuove stampanti digitali, che uniscono alta qualità e produttività, alle soluzioni software che automatizzano i processi e abilitano la personalizzazione dei contenuti. A Print4All 2025 mostreremo come queste tecnologie lavorino in sinergia per aiutare gli operatori della stampa a migliorare l’efficienza, ampliare i servizi offerti e creare nuove esperienze per i loro clienti, ponendo le basi per il futuro digitale del settore”.