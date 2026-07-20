ASUS annuncia il router ProArt PRT-BE5000 e lo switch ProArt PQG-U1080

ASUS annuncia i nuovi Router ProArt PRT-BE5000 e Switch ProArt PQG-U1080, che segnano il debutto delle soluzioni di networking nella famiglia ProArt, la linea di dispositivi Creator-First progettati per soddisfare anche le esigenze degli studi professionali più esigenti. Queste due nuove soluzioni si aggiungono ai laptop, ai display, alle schede grafiche, alle schede madri e agli altri prodotti ProArt dedicati ai creator, con l’obiettivo di rendere ancora più completa l’infrastruttura degli studi professionali. Il router ProArt PRT-BE5000 e lo switch ProArt PQG-U1080 offrono connettività WiFi 7 dual-band, prioritizzazione intelligente del traffico e connettività cablata multi-gigabit ad alta velocità per garantire trasferimenti di file veloci, collaborazione in cloud e connessioni stabili tra più dispositivi.

Soluzioni di networking Creator-First per una gestione intelligente del traffico

Il router ProArt PRT-BE5000 offre WiFi 7 dual-band con velocità di trasferimento fino a 5000 Mbps, oltre a Multi-Link Operation (MLO) e doppia connettività WAN/LAN a 2,5G per collegamenti cablati flessibili e ad alta velocità. La tecnologia Creator-First adaptive QoE assegna priorità in tempo reale al traffico generato dalle attività lavorative, contribuendo a garantire trasferimenti di file rapidi, la massima fluidità nella collaborazione in cloud e nello streaming su tutti i dispositivi connessi, mantenendo un equilibrio ideale con le altre attività di rete. Il software ASUS Smart Home Master semplifica ulteriormente la segmentazione della rete grazie a SSID dedicati a dispositivi IoT e alle connessioni VPN, rendendo la gestione più intuitiva sia per le attività professionali sia per quelle private.

Ulteriori opzioni di connessione cablata per uno studio che cresce

Lo switch ProArt PQG-U1080 amplia la dotazione di porte con otto RJ45 da 2,5G e due SFP+ da 10G, ideali per collegare workstation, NAS, access point WiFi 7 e altri dispositivi che richiedono un’elevata larghezza di banda. Pensato per assicurare la massima flessibilità d’installazione, questo dispositivo può essere posizionato sulla scrivania, sotto il piano del tavolo o applicato tramite attacco magnetico, integrandosi in modo ordinato in ogni ambiente di lavoro.

Router e switch, connettività unificata per i professionisti della creatività

L’abbinamento tra il router ProArt PRT-BE5000 e lo switch ProArt PQG-U1080 dà vita a una soluzione di networking per gli studi professionali e i content creator particolarmente completa e che unisce la prioritizzazione intelligente del traffico wireless a una connettività cablata multi-gigabit espandibile. Questa configurazione garantisce connessioni stabili tra workstation, NAS e altri dispositivi connessi, semplificando i trasferimenti di file e la collaborazione anche in ambienti con numerosi dispositivi attivi contemporaneamente. Con questi due prodotti, quindi, ASUS amplia la famiglia ProArt anche con soluzioni di networking, mettendo a disposizione dei creator un ecosistema ancora più integrato e scalabile.