Certificazione OpenRoaming a Cambium Networks

L’access point Wi-Fi 7 per interni X7-35X di Cambium Networks ha ottenuto con successo la certificazione OpenRoaming dalla Wireless Broadband Alliance (WBA) in occasione dell’evento Wireless Global Conference APAC 2025 tenutosi a gennaio a Bangkok, in Thailandia. Questa pietra miliare premia l’impegno di Cambium nel fornire soluzioni di connettività wireless affidabile, sicura e scalabile per le imprese, i service provider e le iniziative di smart city.

Il WBA PlugFest, tenutosi nell’ambito della conferenza APAC, ha sottoposto i fornitori a rigorosi test di interoperabilità e conformità agli standard OpenRoaming. L’AP X7-35X Wi-Fi 7 di Cambium ha superato il processo di certificazione, garantendo ai clienti un roaming fluido e sicuro sulle reti abilitate all’OpenRoaming.

Cos’è l’OpenRoaming?

OpenRoaming, guidato dalla Wireless Broadband Alliance, è un framework innovativo che consente agli utenti di connettersi facilmente alle reti Wi-Fi, senza dover selezionare manualmente gli SSID o inserire le credenziali. Automatizzando l’autenticazione attraverso gli identity provider (IDP), come gli operatori di telefonia mobile, le piattaforme cloud e le aziende, OpenRoaming offre un’esperienza Wi-Fi simile a quella di un cellulare, garantendo una connettività senza soluzione di continuità in più luoghi e mantenendo al contempo una sicurezza e una privacy di livello aziendale.

I vantaggi derivanti dalla certificazione Openroaming

Con la certificazione OpenRoaming dell’AP Wi-Fi 7 X7-35X, Cambium Networks consente esperienze Wi-Fi di nuova generazione nei settori dell’hospitality, dell’istruzione, della sanità, delle smart city, per le unità abitative multiple (MDU), per i locali pubblici e per le aziende.

I vantaggi principali:

Connettività senza soluzione di continuità – Gli utenti sperimentano un onboarding automatico e senza problemi in tutti i luoghi abilitati a OpenRoaming.

– Gli utenti sperimentano un onboarding automatico e senza problemi in tutti i luoghi abilitati a OpenRoaming. Maggiore sicurezza – La crittografia e l’autenticazione integrate garantiscono una solida protezione contro gli accessi non autorizzati.

– La crittografia e l’autenticazione integrate garantiscono una solida protezione contro gli accessi non autorizzati. Maggiore coinvolgimento dei clienti – Le aziende possono sfruttare OpenRoaming per migliorare l’esperienza degli utenti, aumentandone la fedeltà e la soddisfazione.

– Le aziende possono sfruttare OpenRoaming per migliorare l’esperienza degli utenti, aumentandone la fedeltà e la soddisfazione. Accesso Wi-Fi globale – I clienti possono accedere a un ecosistema mondiale di reti OpenRoaming.

– I clienti possono accedere a un ecosistema mondiale di reti OpenRoaming. Risparmio sui costi – Riduce la dipendenza da complessi sistemi di login e da reti di dati mobili, con conseguenti efficienze operative.

Acccess Point X7-35X Wi-Fi 7: funzionalità avanzate per reti ad alte prestazioni

L’access point X7-35X Wi-Fi 7 offre un rapporto prezzo/prestazioni di riferimento:

Supporto tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) per una connettività ottimale.

(2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) per una connettività ottimale. Multi-Link Operation (MLO) per un’aggregazione multibanda senza soluzione di continuità e un throughput migliorato.

(MLO) per un’aggregazione multibanda senza soluzione di continuità e un throughput migliorato. Sicurezza avanzata allineata agli standard OpenRoaming.

allineata agli standard OpenRoaming. Analisi AI per l’ottimizzazione della rete in tempo reale.

Dichiarazioni

Bruno Tomas, CTO di Wireless Broadband Alliance, ha dichiarato: “Congratulazioni a Cambium Networks per aver ottenuto la seconda certificazione OpenRoaming. Questo risultato sottolinea la loro dedizione all’espansione dell’ecosistema OpenRoaming e alla garanzia di un’esperienza di roaming Wi-Fi senza soluzione di continuità, sicura e interoperabile. Ci auguriamo che la loro leadership continui a guidare l’adozione e l’evoluzione dell’OpenRoaming in tutto il mondo“.