Connettività perfetta per le unità abitative multiple

Una connettività perfetta, perché di elevata qualità, affidabile, economica e semplice da gestire, assicura grandi benefici ai residenti, ai proprietari delle strutture e agli MSP.

Un numero crescente di proprietari di strutture abitative multiple e di Managed Service Provider implementa le soluzioni ONE Network di Cambium Networks, per offrire connettività perfetta ed esperienze d’uso eccezionali agli utenti finali, nonché per migliorare la soddisfazione dei residenti. Le proprietà delle strutture, infatti, ottengono una occupazione più elevata, un minore tasso di abbandono e una maggiore soddisfazione degli inquilini.

I residenti delle strutture abitative multiple vogliono vivere in ambienti sicuri e protetti. I proprietari di immobili, in collaborazione con gli MSP, mirano a migliorare sicurezza ed efficienza con iniziative di trasformazione digitale.

L’infrastruttura Wi-Fi può inoltre essere sfruttata, attraverso tecnologie smart-building, per ottimizzare le operazioni e gestire i sistemi di irrigazione, la sorveglianza, i sistemi di accesso, le serrature delle porte, i controlli climatici e altro ancora. I gestori degli immobili e il personale addetto alla manutenzione utilizzano la stessa rete per i dispositivi che usano quotidianamente per gestire la proprietà e mantenere gli inquilini soddisfatti.

Il punto di vista dei proprietari di immobili

“Quando è scoppiata la pandemia, fortunatamente avevamo il Wi-Fi ovunque, perché la teleassistenza è diventata molto importante in quel periodo e non saremmo stati in grado di soddisfare questa esigenza se non avessimo avuto il Wi-Fi”. – Jerry Lile, CEO della struttura per anziani Fairmount Homes.

Il punto di vista degli MSP: non solo connettività perfetta

“Mentre molte piattaforme sostengono di rivolgersi agli MSP, Cambium Networks ha ascoltato e agito. Hanno costruito un’interfaccia utente intuitiva che prende un prodotto di livello corporate e lo rende semplice. L’interfaccia semplificata copre le configurazioni wireless più comuni utilizzate dagli MSP e la semplificazione del processo si traduce in un risparmio reale sul nuovo hardware e in una riduzione del Total Cost of Ownership“. – Brian Brammeier, Chief Strategy e Chief Information Security Officer, Ntiva



“Ci sforziamo di consentire ai nostri clienti proprietari e gestori di immobili di ottenere un ritorno sul capitale superiore alla media attraverso esperienze digitali differenziate e una connettività perfetta per i loro inquilini e il loro personale”. Gli access point Wi-Fi 6 di Cambium Networks e il software cnMaestro X offrono le prestazioni, l’automazione intelligente e l’ottimizzazione delle applicazioni che contribuiscono in modo significativo a questo obiettivo“. – Dave Elder, Safety NetAccess



“L’MSP HealthSignals consente alla comunità di riposo Fairmount Homes di fornire una connettività a banda larga eccezionale a residenti e personale con un team IT composto da una sola persona. Le apparecchiature di Cambium Networks sono di qualità enterprise e l’ingegneria e il supporto forniti sono stati esemplari. Il personale IT di Fairmount può concentrarsi sulla manutenzione delle applicazioni, mentre i problemi relativi a Wi-Fi e Internet vengono indirizzati a noi e risolti in modo appropriato“. – Bruce Weintraub, CEO e fondatore di HealthSignals.