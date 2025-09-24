D-Link DBR: router e access point per una connettività sicura e senza interruzioni nelle piccole imprese

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, ha avviato la commercializzazione della nuova serie business DBR, che comprende i router DBR-600-P e DBR-700 e l’access point DBR-X3000-AP. La gamma offre prestazioni elevate, sicurezza avanzata e gestione semplificata, pensate per startup, punti vendita, uffici distaccati e strutture educative con meno di 100 utenti.

Molte piccole imprese hanno bisogno di reti stabili e sicure senza disporre di risorse IT dedicate. La serie DBR risponde a questa esigenza con implementazione semplice, prestazioni affidabili e gestione centralizzata. Ogni prodotto riflette la qualità Made in Taiwan, sinonimo di ingegneria accurata e affidabilità, che contraddistingue l’ecosistema tecnologico del Paese.

DBR-600-P e DBR-700: routing intelligente con affidabilità di livello enterprise

Dotati di interfacce 2.5G WAN/LAN e processori potenti, i due router garantiscono connessioni ad alta velocità e bassa latenza. Con fino a tre porte WAN, offrono failover automatico e bilanciamento del carico per assicurare continuità operativa anche in caso di interruzioni.

Il DBR-600-P supporta PoE su tutte le porte LAN, con una potenza complessiva fino a 123W, sufficiente ad alimentare direttamente dispositivi come telecamere IP o access point wireless, semplificando l’installazione e riducendo i costi. Il DBR-700 integra una porta in fibra, ideale per connettività a lunga distanza in contesti come hotel o parcheggi.

Entrambi includono supporto VPN per connessioni remote sicure, firewall SPI, IPS (Intrusion Prevention System) e filtraggio URL. Le funzionalità di controller wireless e l’interfaccia web consentono la gestione centralizzata degli access point con visibilità immediata e configurazione semplice.

DBR-X3000-AP: copertura wireless avanzata e semplicità d’uso

L’access point DBR-X3000-AP integra Wi-Fi 6 dual-band per velocità superiori, minore latenza e migliore gestione dei dispositivi in scenari ad alta densità. Con supporto Wi-Fi Mesh e fast roaming, assicura copertura uniforme e passaggi fluidi tra access point, ideali per ambienti collaborativi.

Compatibile con installazione PoE e con opzioni di montaggio a soffitto o a parete, si adatta a diversi contesti commerciali e istituzionali. Offre sicurezza con crittografia WPA3 e isolamento del Wi-Fi per gli ospiti, garantendo la separazione del traffico dei visitatori. In abbinamento ai router DBR, consente autenticazione centralizzata e monitoraggio tramite dashboard.

Una rete scalabile per le piccole imprese

DBR-600-P, DBR-700 e DBR-X3000-AP costituiscono una soluzione completa che combina prestazioni, sicurezza e gestione semplificata. La gamma è ideale per retail, hospitality, scuole e uffici decentrati ed è progettata per crescere insieme alle esigenze delle aziende.

“La nuova serie DBR rappresenta un passo importante nella strategia D-Link a supporto delle piccole imprese, che necessitano di soluzioni facili da implementare ma al tempo stesso affidabili e sicure”, ha commentato Jason Wu, Managing Director di D-Link Mediterraneo. “Lavoriamo per rendere le tecnologie di rete più accessibili e vicine alle esigenze reali delle aziende, puntando su semplicità, innovazione e qualità”.