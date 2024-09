FRITZ!: fibra ottica, 5G, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi e funzionalità per la smart home

AVM, lo specialista europeo delle comunicazioni, presenterà a IFA 2024 un nuovissimo stand all’interno del padiglione 10.2 e una serie di innovazioni per la fibra ottica, il 5G, il Wi-Fi 7, il Mesh Wi-Fi e la smart home. AVM amplia la sua gamma di prodotti in fibra ottica e introduce nuovi modelli: grazie al FRITZ!Box 5690 XGS per connessioni veloci a 10 Gbit/s, al FRITZ!Box 5690, in grado di raggiungere prestazioni incredibili per GPON e AON, al flessibile router wireless FRITZ!Box 4690 e al modello di punta FRITZ!Box 5690 Pro, gli utenti hanno a disposizione un’ampia scelta per una navigazione veloce e a prova di futuro attraverso la fibra ottica. Tutti i modelli supportano la nuova generazione Wi-Fi 7 e offrono un elevato livello di funzionalità per la rete di case e dell’ufficio.

Gli utenti possono navigare e utilizzare lo streaming alla velocità della luce attraverso le reti mobili 5G: ciò è possibile grazie al nuovo FRITZ!Box 6860 5G, utilizzabile anche in esterno. FRITZ!Box 6860 5G supporta il 5G (NSA, SA), l’LTE e raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Inoltre, include le funzionalità Wi-Fi Mesh secondo lo standard Wi-Fi 6 e può anche distribuire dati in modalità wireless in tutta la casa. Infine, dispone di una base DECT per la telefonia e numerose applicazioni per la smart home.

Il Wi-Fi ad ampio raggio è un altro tema chiave di questa edizione di IFA. AVM presenta i due nuovi ripetitori Mesh Wi-Fi che, per la prima volta, supportano il Wi-Fi 7: il FRITZ!Repeater 2400 W7 e il FRITZ!Repeater 1200 W7. Ogni ambiente della casa ha i propri requisiti: diversi piani, muri spessi, stanze con molti angoli e spigoli. È proprio per queste esigenze che AVM amplia la sua offerta di Wi-Fi Mesh presentando il nuovo FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 e il FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6, due ripetitori che possono essere collegati in modo semplice a un FRITZ!Box o a un altro router per estendere il Wi-Fi.

AVM presenta una novità per la smart home: FRITZ!Smart Energy 250, un nuovo sensore di corrente per monitorare e ottimizzare il consumo energetico. Una novità anche per il nome dei prodotti FRITZ!DECT che, in futuro, si chiameranno FRITZ!Smart. Cambia il nome ma non la sostanza: i prodotti smart per l’energia, il riscaldamento, l’illuminazione e il controllo avranno nuovi nomi, ma rimarranno tipicamente FRITZ: tecnologia sofisticata, facilità d’uso e aggiornamenti gratuiti. Tutti i prodotti FRITZ!Smart e una vetrina dedicata allo standard Matter saranno esposti nell’area Smart Home dello stand AVM. Inoltre, AVM presenterà le oltre 60 nuove funzionalità e miglioramenti in arrivo con il FRITZ!OS 8: visibilità migliorata e rete domestica ancora più semplice da gestire.

Infine, AVM annuncia la disponibilità sul mercato italiano dei seguenti prodotti: FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 7690, FRITZ!Box 4050, FRITZ!Dect 440 e FRITZ!Dect 302.