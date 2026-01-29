FRITZ! presenta il nuovo FRITZ!Mesh Set 1700 con Wi-Fi 7

E’ disponibile il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 che, grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 fino a 3.600 Mbit/s, mette a disposizione una rete Wi-Fi veloce e ad alte prestazioni. Il FRITZ!Mesh Set 1700 è disponibile nella versione da tre o da due FRITZ!Repeater 1700. Dopo la configurazione plug and play gli utenti possono sfruttare in pochi minuti i vantaggi della rete Wi-Fi Mesh in tutte le stanze. Seamless coverage, ovvero la copertura Wi-Fi ottimale, consente di guardare contenuti in streaming, giocare e navigare ad altissima velocità in tutta la rete locale. Prodotto in Europa, il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set soddisfa i più elevati standard qualitativi per la massima sicurezza. Con il sistema operativo FRITZ!OS viene creata una rete locale Mesh ad alte prestazioni che offre tutti i vantaggi della tecnologia FRITZ!. A tutto questo si aggiungono gli aggiornamenti gratuiti, l’assistenza gratuita, l’efficienza energetica e 5 anni di garanzia.

Wi-Fi Mesh per tutti i tipi di connessione

Il FRITZ!Mesh Set si può collegare tramite LAN a un router preesistente, a un modem per fibra ottica o a un FRITZ!Box, e mette a disposizione in pochi secondi tutte le funzioni della rete Mesh di FRITZ!. Il FRITZ!Repeater 1700 collegato tramite LAN funge da unità di controllo centrale della rete Mesh. La configurazione nella MyFRITZ!App è facilissima.

Copertura Wi-Fi perfetta e sicura in qualsiasi ambiente

Per ambienti più grandi da 5-7 stanze, la scelta ideale è il FRITZ!Mesh Set 1700 da tre dispositivi. Grazie a tre FRITZ!Repeater 1700, il set permette di creare e utilizzare una connessione a Internet stabile e veloce in tutte le stanze. Il prodotto perfetto per gli ambienti che hanno fino a 5 stanze è invece il FRITZ!Mesh Set 1700 nella confezione da 2. I due FRITZ!Repeater 1700 assicurano connessioni Wi-Fi Mesh veloci e affidabili in tutte le stanze.

A prescindere dalla variante di prodotto scelta, l’intera rete Wi-Fi ha una crittografia sicura e un solo nome utente e una sola password. Per aggiungere altri punti di accesso Wi-Fi basta premere il tasto sul dispositivo.

Il FRITZ!Mesh Set 1700 in sintesi:

Sistema Mesh wireless composto da 3 o da 2 FRITZ!Repeater 1700 per una rete Wi-Fi ottimale ovunque

Copertura Wi-Fi completa: confezione da tre per 5-7 stanze e confezione da due per 5 stanze o meno

Utilizzabile con un router preesistente, direttamente sul modem per fibra ottica o su un FRITZ!Box

Wi-Fi 7 fino a 3.600 Mbit/s: 2.880 a 5 GHz e 688 Mbit/s a 2,4 GHz

Beamforming per una migliore portata e velocità

Wi-Fi Mesh Steering per una ricezione ottimale

Rete Wi-Fi sicura con WPA3/WPA2

Configurazione semplice e intuitiva tramite MyFRITZ!App (in DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SL)

Connessione stabile e sicura

Aggiornamenti gratuiti senza costi nascosti

Gestione accessi (parental control) integrata

Porta LAN gigabit superveloce su ogni ripetitore per il collegamento di altri dispositivi tramite cavo o per la creazione di un ponte LAN

Possibilità di regolare la luminosità dei LED oppure di spegnerli

Compatibilità IPv6

Risparmio energetico grazie al timer per rete Wi-Fi e alla modalità ECO