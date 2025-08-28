FRITZ!Mesh: arriva il nuovo Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6

FRITZ! annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6 che garantisce una rete Wi-Fi stabile con velocità fino a 3.000 Mbit/s, ideale per streaming, gaming e smart working. Disponibile come set da 2 o da 3 ripetitori ad alte prestazioni FRITZ!Repeater 1200 AX, offre una copertura Mesh wireless in pochi minuti grazie alla configurazione plug and play. Seamless Coverage assicura una rete Wi-Fi perfetta senza punti morti, in ogni stanza e a ogni piano. Anche se si utilizzano più dispositivi contemporaneamente.

Prodotto in Europa, il set soddisfa i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. FRITZ!OS porta tutti i vantaggi della tecnologia FRITZ! nella rete locale e permette di avere pieno controllo della rete tramite app. Gli aggiornamenti gratuiti e l’assistenza, l’efficienza energetica e la garanzia di 5 anni lo rendono la soluzione perfetta, senza costi nascosti.

Massima flessibilità nella rete locale

Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set si collega tramite porta LAN a prescindere dal dispositivo, un router, un modem per fibra ottica (ONT) o un FRITZ!Box, e crea una rete Wi-Fi Mesh ad alte prestazioni in un attimo. Il FRITZ!Repeater collegato via LAN controlla l’intera rete Mesh e ottimizza la connessione di tutti i dispositivi. Grazie alla facilità di configurazione dalla MyFRITZ!App è particolarmente semplice da avviare la prima volta.

Rete Wi-Fi ovunque

Il set da 3 contiene tre FRITZ!Repeater 1200 AX ed è ideale per ambienti con 4-6 stanze. Per una rete Wi-Fi Mesh affidabile negli ambienti che hanno fino a 4 stanze è perfetto il set da 2 con due ripetitori. Indipendentemente dalle esigenze specifiche, FRITZ!Mesh offre sempre portata ottimale, elevata stabilità e connettività sicura. La rete Wi-Fi creata ha una crittografia sicura e un solo nome utente e una sola password. Per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi basta premere il tasto sul dispositivo.

Caratteristiche del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 con Wi-Fi 6