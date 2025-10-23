FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: connessione Wi-Fi ottimale ovunque

Con un involucro particolarmente robusto (IP54), il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor di FRITZ! è stato progettato appositamente per l’uso all’aperto. Grazie allo standard Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO) e a velocità di trasmissione dati fino a 3000 Mbit/s, garantisce connessioni veloci e stabili in giardino, in terrazza o sul balcone. La tecnologia Power over Ethernet (PoE+) rende questo ripetitore la soluzione ideale anche per gli ambienti interni, dove amplia la rete Wi-Fi nei punti in cui non sono disponibili prese di corrente. Con LAN gigabit, comodo sistema Mesh, aggiornamenti periodici, 5 anni di garanzia e il collaudato sistema operativo FRITZ!OS, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è l’integrazione intelligente per ambienti Wi-Fi complessi, sia all’aperto sia al chiuso.

Il FRITZ!Repeater 1610 è già disponibile per l’acquisto al prezzo suggerito al pubblico di 129 Euro IVA inclusa.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: resistente e facile da configurare

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor si distingue per l’involucro compatto certificato IP54 e quindi resistente al vento e alle intemperie. I due supporti in dotazione, bianco per uso all’aperto e rosso per uso al chiuso, consentono di posizionare il dispositivo facilmente e in modo stabile nel punto più adatto. Il cavo LAN piatto in dotazione passa facilmente attraverso molti tipi di finestre ed è quindi ideale per una rapida installazione in ambienti esterni. Per il collegamento al FRITZ!Box, il ripetitore utilizza sempre la connessione LAN quando è utilizzato all’aperto. È quindi necessario un cavo LAN e il FRITZ!Box viene collegato tramite Powerline, un altro ripetitore o direttamente all’alimentatore PoE del FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.

Massima flessibilità al chiuso con PoE

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è alimentato tramite tecnologia Power over Ethernet (PoE+), che permette di installare il ripetitore in un punto a piacere, ad esempio in corridoio o nei punti dell’edificio più distanti dal FRITZ!Box. L’alimentatore PoE+ in dotazione dispone inoltre di una porta LAN gigabit per l’integrazione nella rete locale o per il collegamento di dispositivi cablati. Al chiuso si può collegare il ripetitore al FRITZ!Box tramite connessione LAN o Wi-Fi. Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è quindi un dispositivo versatile perfetto per scenari Wi-Fi complessi nella rete locale di casa o in ufficio.

Ancora più Wi-Fi con Mesh

Nella rete Mesh con un FRITZ!Box, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor garantisce un’integrazione perfetta nella rete locale con smart repeating e una distribuzione intelligente della larghezza di banda a tutti i dispositivi collegati. Consente così una connessione stabile e veloce anche con molti dispositivi attivi contemporaneamente. Per aggiungere altri dispositivi alla rete Wi-Fi Mesh basta premere il tasto sul dispositivo.

Informazioni su FRITZ!Repeater 1610 Outdoor