    Keenetic rafforza la sua offerta mobile

    Keenetic lancia 3 nuovi router per garantire prestazioni e sicurezza al top in tutte le condizioni

    Keenetic
    Hero 5G

    Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, dopo aver raddoppiato nello scorso anno le attivazioni di dispositivi in Italia, lancia sul mercato 3 nuovi modelli di router mobile con supporto SIM – Hero 5G, Hopper 4G+ e Speedster 4G+ – progettati per garantire continuità di connessione, prestazioni di livello professionale e sicurezza avanzata, sia in ambito business che domestico.

    Le nuove soluzioni rispondono in particolare alle esigenze di PMI, professionisti e utenti evoluti che operano in ambienti complessi, sedi remote o contesti privi di linea fissa affidabile. Assicurano una rete stabile, protetta e sempre disponibile, anche nelle condizioni più difficili. Grazie alla combinazione tra connettività mobile 5G/4G+, tecnologie Wi-Fi avanzate e il sistema operativo proprietario KeeneticOS, questi dispositivi trasformano la rete mobile in una piattaforma solida, capace di adattarsi a scenari differenti: che si tratti di studi professionali, retail, hospitality, fino alle case con elevate esigenze di affidabilità e controllo.

    I DISPOSITIVI KEENETIC NEL DETTAGLIO

    • Hero 5G

    Progettato per supportare imprese, professionisti e ambienti di lavoro che non possono permettersi interruzioni di connettività. Il dispositivo integra un modem 5G Unisoc V510 con supporto dual-SIM e una gestione Multi-WAN intelligente, che consente di utilizzare più fornitori di connettività e di passare automaticamente da una linea all’altra in caso di guasti o instabilità della connessione principale, garantendo continuità operativa 24 ore su 24. La connettività Wi-Fi 6 AX3000, combinata con il supporto Mesh avanzato, agli standard 802.11k/r/v, alla tecnologia MU-MIMO e alla gestione intelligente della banda tramite IntelliQoS, assicura una copertura omogenea e un roaming fluido anche in ambienti complessi e ad alta densità di dispositivi. Hero 5G integra inoltre una porta Ethernet 2.5G, quattro porte Gigabit e due porte USB, che permettono di collegare dispositivi di rete e unità di storage per creare un file server sicuro, un cloud personale o servizi di backup e condivisione. Le antenne esterne ad alto guadagno con connettori SMA consentono di adattare il dispositivo anche a contesti rurali o difficili, mentre le funzionalità di segmentazione della rete, VPN professionali e sicurezza avanzata, unite alla gestione cloud tramite KeeneticOS, rendono Hero 5G una piattaforma di rete completa, stabile e semplice da amministrare.

    • Hopper 4G+
    Keenetic
    Hopper 4G+

    Anch’esso pensato come hub di connettività all-in-one per le piccole e medie imprese che necessitano di una rete stabile, sicura e sempre disponibile. Il dispositivo integra una connettività 4G+ Dual-SIM con funzioni di failover automatico e bilanciamento del carico tra collegamenti mobili e cablati, garantendo continuità operativa 24/7 anche in caso di guasto della linea principale. La tecnologia Wi-Fi 6 Mesh AX3000, supportata da IntelliQoSMU-MIMO e dalla gestione intelligente della banda, assicura roaming fluido, priorità dinamica del traffico e prestazioni affidabili per applicazioni critiche come sistemi POS, servizi cloud e videochiamate. Hopper 4G+ consente inoltre una segmentazione avanzata della rete, creando ambienti separati per dipendenti, ospiti e dispositivi IoT, e supporta collegamenti sicuri tra sedi tramite VPN professionali come IPsec, WireGuard e OpenVPN. Le antenne esterne ad alto guadagno garantiscono una connessione mobile affidabile, mentre la porta USB 3.0 permette di realizzare un server cloud personale per backup locale e condivisione dei file. Anche in questo caso, completano il profilo del dispositivo la gestione cloud e il monitoraggio remoto integrato tramite KeeneticOS.

    • Speedster 4G+
    Keenetic
    Speedster 4G+

    Modem router mobile per chi desidera una connessione Internet 4G/LTE affidabile. Compatibile con schede SIM di qualsiasi operatore, Speedster 4G+ offre accesso a Internet mobile fino a 300 Mbps, con la possibilità di migliorare la ricezione installando un’antenna MIMO esterna nei casi di copertura debole. La tecnologia Wi-Fi dual-band con supporto Mesh, MU-MIMO e IntelliQoS, garantisce prestazioni wireless affidabili per streaming, gaming e lavoro da remoto, restituendo un’esperienza di rete fluida anche in presenza di più dispositivi connessi e consentendo una gestione intelligente delle priorità di traffico. L’installazione è semplice e immediata, permettendo di essere online in pochi minuti ovunque ci si trovi. Le funzioni Mesh consentono di estendere la copertura Wi-Fi per eliminare le zone morte e creare una rete uniforme, mentre le funzionalità di segmentazione della rete, il supporto Multi-WAN e i protocolli VPN offrono maggiore controllo, flessibilità operativa e sicurezza per proteggere le attività online. Speedster 4G+ si propone così come una soluzione mobile versatile e intuitiva, ideale per restare connessi e produttivi in qualsiasi situazione e ambiente.

    “Oggi la continuità di connessione è un requisito fondamentale, in particolare per le imprese ma anche per le abitazioni sempre più digitalizzate. Con il lancio di questi 3 nuovi modelli portiamo la qualità e l’affidabilità di una rete professionale anche su dispositivi mobile, offrendo soluzioni capaci di adattarsi a qualsiasi scenario. Il nostro obiettivo principale rimane quello di garantire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e semplicità di gestione, affinché la rete sia una risorsa e non un problema, per il lavoro e nella vita quotidiana, anche nelle condizioni più complesse”, dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia.

