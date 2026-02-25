Keenetic rafforza la sua offerta mobile

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, dopo aver raddoppiato nello scorso anno le attivazioni di dispositivi in Italia, lancia sul mercato 3 nuovi modelli di router mobile con supporto SIM – Hero 5G, Hopper 4G+ e Speedster 4G+ – progettati per garantire continuità di connessione, prestazioni di livello professionale e sicurezza avanzata, sia in ambito business che domestico.

Le nuove soluzioni rispondono in particolare alle esigenze di PMI, professionisti e utenti evoluti che operano in ambienti complessi, sedi remote o contesti privi di linea fissa affidabile. Assicurano una rete stabile, protetta e sempre disponibile, anche nelle condizioni più difficili. Grazie alla combinazione tra connettività mobile 5G/4G+, tecnologie Wi-Fi avanzate e il sistema operativo proprietario KeeneticOS, questi dispositivi trasformano la rete mobile in una piattaforma solida, capace di adattarsi a scenari differenti: che si tratti di studi professionali, retail, hospitality, fino alle case con elevate esigenze di affidabilità e controllo.

I DISPOSITIVI KEENETIC NEL DETTAGLIO

Hero 5G

Progettato per supportare imprese, professionisti e ambienti di lavoro che non possono permettersi interruzioni di connettività. Il dispositivo integra un modem 5G Unisoc V510 con supporto dual-SIM e una gestione Multi-WAN intelligente, che consente di utilizzare più fornitori di connettività e di passare automaticamente da una linea all’altra in caso di guasti o instabilità della connessione principale, garantendo continuità operativa 24 ore su 24. La connettività Wi-Fi 6 AX3000, combinata con il supporto Mesh avanzato, agli standard 802.11k/r/v, alla tecnologia MU-MIMO e alla gestione intelligente della banda tramite IntelliQoS, assicura una copertura omogenea e un roaming fluido anche in ambienti complessi e ad alta densità di dispositivi. Hero 5G integra inoltre una porta Ethernet 2.5G, quattro porte Gigabit e due porte USB, che permettono di collegare dispositivi di rete e unità di storage per creare un file server sicuro, un cloud personale o servizi di backup e condivisione. Le antenne esterne ad alto guadagno con connettori SMA consentono di adattare il dispositivo anche a contesti rurali o difficili, mentre le funzionalità di segmentazione della rete, VPN professionali e sicurezza avanzata, unite alla gestione cloud tramite KeeneticOS, rendono Hero 5G una piattaforma di rete completa, stabile e semplice da amministrare.

Hopper 4G+

Anch’esso pensato come hub di connettività all-in-one per le piccole e medie imprese che necessitano di una rete stabile, sicura e sempre disponibile. Il dispositivo integra una connettività 4G+ Dual-SIM con funzioni di failover automatico e bilanciamento del carico tra collegamenti mobili e cablati, garantendo continuità operativa 24/7 anche in caso di guasto della linea principale. La tecnologia Wi-Fi 6 Mesh AX3000, supportata da IntelliQoS, MU-MIMO e dalla gestione intelligente della banda, assicura roaming fluido, priorità dinamica del traffico e prestazioni affidabili per applicazioni critiche come sistemi POS, servizi cloud e videochiamate. Hopper 4G+ consente inoltre una segmentazione avanzata della rete, creando ambienti separati per dipendenti, ospiti e dispositivi IoT, e supporta collegamenti sicuri tra sedi tramite VPN professionali come IPsec, WireGuard e OpenVPN. Le antenne esterne ad alto guadagno garantiscono una connessione mobile affidabile, mentre la porta USB 3.0 permette di realizzare un server cloud personale per backup locale e condivisione dei file. Anche in questo caso, completano il profilo del dispositivo la gestione cloud e il monitoraggio remoto integrato tramite KeeneticOS.

Speedster 4G+

Modem router mobile per chi desidera una connessione Internet 4G/LTE affidabile. Compatibile con schede SIM di qualsiasi operatore, Speedster 4G+ offre accesso a Internet mobile fino a 300 Mbps, con la possibilità di migliorare la ricezione installando un’antenna MIMO esterna nei casi di copertura debole. La tecnologia Wi-Fi dual-band con supporto Mesh, MU-MIMO e IntelliQoS, garantisce prestazioni wireless affidabili per streaming, gaming e lavoro da remoto, restituendo un’esperienza di rete fluida anche in presenza di più dispositivi connessi e consentendo una gestione intelligente delle priorità di traffico. L’installazione è semplice e immediata, permettendo di essere online in pochi minuti ovunque ci si trovi. Le funzioni Mesh consentono di estendere la copertura Wi-Fi per eliminare le zone morte e creare una rete uniforme, mentre le funzionalità di segmentazione della rete, il supporto Multi-WAN e i protocolli VPN offrono maggiore controllo, flessibilità operativa e sicurezza per proteggere le attività online. Speedster 4G+ si propone così come una soluzione mobile versatile e intuitiva, ideale per restare connessi e produttivi in qualsiasi situazione e ambiente.

“Oggi la continuità di connessione è un requisito fondamentale, in particolare per le imprese ma anche per le abitazioni sempre più digitalizzate. Con il lancio di questi 3 nuovi modelli portiamo la qualità e l’affidabilità di una rete professionale anche su dispositivi mobile, offrendo soluzioni capaci di adattarsi a qualsiasi scenario. Il nostro obiettivo principale rimane quello di garantire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e semplicità di gestione, affinché la rete sia una risorsa e non un problema, per il lavoro e nella vita quotidiana, anche nelle condizioni più complesse”, dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia.