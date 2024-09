Nighthawk: la serie si amplia con tre nuovi modelli

sua linea di router stand-alone Nighthawk WiFi 7 con i nuovi modelli RS600, RS500 e RS200. La gamma di router Nighthawk è basata sulla promessa dell’azienda di fornire l’ultima tecnologia WiFi 7 combinata con prestazioni WiFi potenti e connettività sicura per abitazioni di qualsiasi dimensione. NETGEAR amplia lacon i nuovi. La gamma di router Nighthawk è basata sulla promessa dell’azienda di fornire l’ultima tecnologia WiFi 7 combinata con prestazioni WiFi potenti e connettività sicura per abitazioni di qualsiasi dimensione.

WiFi 7, potente e sicuro, per tutti

Dall’introduzione della prima offerta WiFi 7 di NETGEAR – Nighthawk RS700S – le velocità Internet multi-gig sono diventate più accessibili ed economiche, e i dispositivi IoT che richiedono una latenza estremamente bassa e una maggiore larghezza di banda continuano ad essere tra i preferiti. Il WiFi 7, che è 2,4 volte più veloce del WiFi 6, offre prestazioni migliorate per rispondere alle crescenti esigenze della connettività moderna. Questa tecnologia di futura generazione supporta una capacità maggiore per più dispositivi Smart Home connessi, fornendo velocità più elevate, una latenza quasi pari a zero e la capacità di gestire le richieste di streaming video ad alta qualità, così come applicazioni di calcolo avanzato, inclusi applicazioni basate su intelligenza artificiale ed esperienze AR/VR.

David Henry, presidente e direttore generale di Connected Home Products and Services presso NETGEAR. “Gli ultimi router Nighthawk RS600, RS500 e RS200 di NETGEAR offrono a tutti un accesso ai vantaggi della connettività WiFi 7, fornendo al contempo una robusta sicurezza di rete per proteggere le loro abitazioni e le loro vite digitali.” “Il WiFi 7 rappresenta un salto epocale nella tecnologia wireless, e ha rapidamente guadagnato slancio con sempre più dispositivi WiFi 7 sul mercato, inclusi iPhone 16 annunciato di recente,” ha dichiarato. “Gli ultimi router Nighthawk RS600, RS500 e RS200 di NETGEAR offrono a tutti un accesso ai vantaggi della connettività WiFi 7, fornendo al contempo una robusta sicurezza di rete per proteggere le loro abitazioni e le loro vite digitali.”

Esteso il Portfolio Nighthawk WiFi 7

I nuovi router stand-alone WiFi 7 si aggiungono ai modelli Nighthawk RS700S e RS300 per offrire velocità incredibili, bassa latenza e alta capacità, supportati da una solida sicurezza del router. Ogni router è caratterizzato da un design elegante e slanciato, con antenne interne omnidirezionali brevettate che massimizzano la portata del segnale, garantendo una copertura completa a 360 gradi dentro e fuori casa. Le famiglie possono scegliere il router Nighthawk più adatto alle proprie esigenze e al budget, sbloccando le più recenti velocità multi-gigabit grazie alla porta Internet da 2,5 Gig o 10 Gig.

L’app Nighthawk offre un modo semplice e intuitivo per configurare il WiFi, ottimizzando le prestazioni sui dispositivi prioritari e gestendo facilmente la rete da qualsiasi luogo. Tra le sue funzionalità avanzate, è possibile mettere in pausa Internet, eseguire test di velocità, monitorare l’uso dei dati, configurare reti ospiti dedicate e molto altro.

Protezione Avanzata della Rete e dei Dispositivi

Sebbene le tecnologie e le applicazioni avanzate offrano notevoli vantaggi, espongono anche le famiglie a potenziali minacce informatiche che potrebbero compromettere la privacy e la sicurezza, portando a conseguenze come l’interruzione del servizio o la violazione delle informazioni personali. Infatti, le reti domestiche subiscono una media di 10 attacchi ogni 24 ore.

Nel 2023, il numero più alto di vulnerabilità nei dispositivi IoT è stato riscontrato principalmente nei televisori (34%), prese intelligenti (18%), registratori video digitali (13%) e router (12%). A rischio ci sono informazioni vitali, e NETGEAR semplifica la protezione.

Grazie a protocolli di crittografia all’avanguardia e meccanismi avanzati di rilevamento delle minacce, i router NETGEAR rappresentano la prima linea di difesa contro le minacce informatiche in evoluzione, includendo funzionalità di sicurezza come aggiornamenti automatici del firmware, supporto VPN, sicurezza WPA3 all’avanguardia, controllo degli accessi e opzioni per reti WiFi per ospiti.

Per una protezione aggiuntiva, i modelli RS600, RS500 e RS200 includono una prova gratuita di 30 giorni di NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, un servizio che fornisce un ulteriore livello di sicurezza per i dispositivi connessi e maggiore privacy con la VPN. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per endpoint, Armor è integrato nel router come soluzione di sicurezza che protegge i dispositivi connessi alla rete, eliminando la necessità di più abbonamenti o software di sicurezza. Supportato da intelligenza artificiale all’avanguardia, Armor fornisce avvisi in tempo reale quando vengono rilevate e bloccate minacce, e offre raccomandazioni personalizzate per rafforzare la sicurezza e la privacy dei clienti a casa e in movimento. Ogni router include anche NETGEAR Smart Parental Controls per gestire facilmente il tempo online dei bambini sui loro dispositivi connessi e promuovere buone abitudini online per la famiglia. Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente. Dopo una prova gratuita di 30 giorni, si applica una tariffa per il piano Premium.