Sonepar acquisisce il Gruppo MET

Sonepar, distributore di materiale elettrico con una rete capillare di punti vendita in 17 regioni, consolida ora la sua presenza in Sicilia acquisendo il Gruppo MET, realtà specializzata nella vendita di forniture elettrotecniche. L’azienda, nata nel 2018 dall’unione di Elettrogroup Sicilia e Noto Elettroforniture, può contare su un volume di vendite di quasi 15 milioni di euro ed è presente in Sicilia con nove punti vendita a Gravina (CT), Bagheria (PA), Sciacca (AG), Ribera (AG), Canicattì (AG), Siracusa, Modica (RG) e con due store a Catania. I presidi sul territorio sono gestiti da un gruppo di circa 40 professionisti delle vendite e dei servizi post-vendita. Grazie all’acquisizione del Gruppo MET e alla recente integrazione del Gruppo MEGA, Sonepar rafforza significativamente la propria rete, portando il numero complessivo di punti vendita in Italia a oltre 170.

“La Sicilia è un territorio fondamentale nelle strategie di sviluppo e consolidamento della rete fisica di Sonepar” dichiara Dario Venturini, Direttore Business Area Centro, Sud e Isole. “Con l’acquisizione del Gruppo MET saremo in grado di supportare con maggiore tempestività ed efficienza la clientela sul territorio, accompagnando l’economia locale in un processo di trasformazione verso modelli sempre più sostenibili, anche grazie al supporto crescente del canale digitale che è sostenuto dallo sviluppo della piattaforma proprietaria omnicanale di e-commerce” aggiunge.

“La nostra è stata una storia fatta di vicinanza, territorialità, attenzione alle relazioni umane e ai nostri Clienti, Collaboratori e Partner, con rispetto e coerenza verso tutti. Consapevoli delle sfide di un mercato globale e competitivo, sappiamo che la crescita e la capacità di adattamento sono essenziali per rispondere con professionalità e competenza alle esigenze dei clienti, rafforzandone la fidelizzazione. Siamo fieri di entrare nel Gruppo Sonepar, leader mondiale del settore. Questa scelta rappresenta un passo cruciale per garantire continuità e futuro alla nostra squadra e al nostro progetto. Con entusiasmo e responsabilità, ci impegniamo a valorizzare le esperienze acquisite, integrandole con le risorse e le sinergie offerte dal nuovo gruppo. Proseguiremo nel nostro impegno quotidiano al fianco dei clienti, sia nella consulenza che nel post-vendita” dichiarano Giuseppe Noto e Pasquale Di Maggio, rispettivamente Presidente e AD Gruppo Met.