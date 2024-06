USG LITE 60AX: il router all-in-one di Zyxel Networks

La sicurezza informatica è prioritaria oggi più che mai e offrire soluzioni e prodotti sicuri che proteggano dalle minacce più diffuse è prioritario per i suppliers. Partendo da questa esigenza, Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete cloud sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio del suo USG LITE 60AX – un router di sicurezza AX6000 Wi-Fi 6 – un dispositivo gateway di sicurezza unificato all-in-one, progettato per le piccole e medie imprese (SMB), gli smart worker e i fornitori di servizi gestiti (MSP).

Oltre a offrire una protezione contro le minacce online senza compromessi e senza abbonamento, una connessione Wi-Fi veloce e una gestione del cloud semplice, USG LITE 60AX stabilisce anche uno standard leader del settore per quanto riguarda l’eco-compatibilità, con un involucro realizzato al 95% di plastica riciclata post-consumo (PCR). Ciò consente di ridurre dell’81% le emissioni di CO 2 rispetto alla plastica ABS. Inoltre, Zyxel Networks ha utilizzato inchiostri al 100% privi di alogeni e a base di soia in tutti gli imballaggi e, con una riduzione del 40% del volume degli imballaggi utilizzati, la spedizione è più semplice, il che significa meno sprechi e un sostegno alle aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

Anche l’USG LITE 60AX è gestibile tramite la piattaforma Nebula

L’USG LITE 60AX si aggiunge a una vasta gamma di oltre 100 dispositivi Zyxel Networks che ora possono essere monitorati e gestiti tramite Nebula, la piattaforma di gestione cloud di Zyxel Networks. Ciò consente agli MSP e ai clienti di gestire più reti e dispositivi in remoto attraverso una console centrale, accessibile da qualsiasi dispositivo desktop o mobile.

Nebula è dotato di numerose funzioni che consentono di risparmiare tempo e si avvale dell’intelligenza artificiale (AI) e della tecnologia di apprendimento automatico (ML) per migliorare continuamente la protezione di tutti i dispositivi connessi, mantenendo le reti sicure e semplificando la risoluzione dei problemi.

L’USG LITE 60AX è l’ultimo nato della crescente famiglia di dispositivi Nebula-enabled di Zyxel Networks che lavorano insieme per offrire protezione e prestazioni complete con un’usabilità e una convenienza senza pari.

Sicurezza senza abbonamento

USG LITE 60AX offre alle piccole imprese la massima tranquillità grazie alle sue funzionalità di gestione delle minacce senza abbonamento. Questa offerta integrata protegge le organizzazioni dalle minacce informatiche più comuni, come ransomware e malware, e da altre intrusioni. Gli amministratori di rete possono, inoltre, configurare facilmente VPN, profili App Patrol, implementare VLAN e ottenere informazioni complete sulle minacce attraverso un’interfaccia grafica di sicurezza su Nebula. Il dispositivo offre un throughput fino a 2 Gbps anche quando sono abilitate le funzioni avanzate di gestione delle minacce e delle applicazioni.

Sbloccare le prestazioni elevate

La CPU quad-core a 64 bit e le due porte WAN e LAN da 2,5G dell’USG LITE 60AX assicurano una potenza di calcolo sufficiente e una capacità di larghezza di banda multi-gigabit per le aziende, senza limitare le prestazioni.

Dotato di Wi-Fi 6 AX6000, offre una velocità Wi-Fi fino a 6Gbps con supporto di canali a 160MHz. Il supporto dell’esclusiva tecnologia Smart Mesh di Zyxel Networks consente agli utenti di collegare senza problemi l’USG LITE 60AX con gli access point compatibili con Nebula per espandere la copertura wireless eliminando i cablaggi complessi.

USG LITE 60AX: gestione del cloud senza problemi

Progettato e realizzato fin dall’inizio per essere gestito tramite cloud, l’USG LITE 60AX può essere monitorato tramite la piattaforma cloud Nebula di Zyxel Networks, insieme a più di 100 tipi di dispositivi di rete. In questo modo gli utenti hanno a disposizione una gestione e una configurazione centralizzate. I recenti aggiornamenti di Nebula includono il supporto del cloud stacking per gli switch XGS2220, transizioni di configurazione più fluide e una nuova funzione di creazione di siti in blocco per gli MSP.

Dichiarazioni

“L’USG LITE 60AX è il dispositivo di sicurezza a tutto tondo, ideale per le piccole imprese, gli smart worker e gli MSP che cercano una protezione eccellente e completa, ottime prestazioni Wi-Fi e un valore straordinario“, ha dichiarato Ken Tsai, Vice Presidente della Business Unit Gateway Strategic di Zyxel Networks. “Con le sue solide credenziali di sostenibilità, la protezione informatica integrata senza abbonamento e la gestione facilitata grazie alla nostra piattaforma cloud Nebula, offre tutto ciò che serve per gestire le reti di uffici o case in modo fluido, sicuro ed efficiente dal punto di vista dei costi“.

Disponibilità

L’USG LITE 60AX sarà disponibile per l’acquisto online, anche presso lo Zyxel Store, e offline a partire da giugno 2024.