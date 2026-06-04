Wi-Fi 7: Alcatel-Lucent lancia il nuovo access point di fascia alta

ALE International, operante con il marchio Alcatel-Lucent, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, lancia la soluzione Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1540, una serie di due access point Wi-Fi 7 (802.11be) indoor, progettati per offrire performance, affidabilità e scalabilità di altissimo livello in ambienti aziendali ad alta densità.

Per consentire alle aziende di scegliere la configurazione più adatta, la serie è disponibile in due versioni: AP1541 con antenne omnidirezionali integrate e AP1542 con otto connettori per antenne esterne, ideali per ambienti RF complessi e personalizzati.

Un’architettura di fascia alta progettata per garantire prestazioni elevate

Partendo dal lancio di inizio anno dell’AP1501 per l’accesso Wi-Fi di livello base, la nuova serie di AP1540 di fascia alta, dotata di un’architettura multi-radio, gestione RF intelligente, supporto Multi-Link Operation (MLO) e doppi uplink da 10 Gigabit, getta le basi per le reti wireless di nuova generazione. Basato sull’architettura di controllo distribuito di Alcatel-Lucent, questo access point elimina la necessità di un controller centralizzato, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) e offrendo una maggiore sicurezza grazie alla crittografia WPA3 e MACsec, insieme a una più elevata flessibilità e scalabilità.

OmniAccess Stellar: una gamma completa di access point

La serie di access point Wi-Fi 7 AP1540 di fascia alta è progettata per soddisfare esigenze di ambienti professionali mission-critical e ad altissima densità. Con questa novità, l’azienda offre un portafoglio Wi-Fi completo, in grado di coprire ogni scenario d’uso, dalle soluzioni entry-level a quelle di fascia alta.

La serie AP1540 completa l’attuale portafoglio Wi-Fi 7 di Alcatel-Lucent, che include le serie di access point indoor AP1501, AP1511, AP1521 e outdoor AP1561 e AP1570. La gamma di soluzioni OmniAccess Stellar Wi-Fi 7 continuerà ad ampliarsi con nuovi access point progettati per rispondere a un’ampia varietà di esigenze dei clienti: dalle implementazioni indoor a quelle outdoor, dalle PMI ai grandi ambienti enterprise complessi o ad alta intensità operativa, fino a quelle economicamente convenienti e alle reti ad alta intensità che richiedono massima capacità e affidabilità.

In qualità di partner affidabile nel lungo periodo, Alcatel-Lucent si impegna a supportare clienti e partner con trasparenza e stabilità. In un mercato in cui l’aumento dei costi delle memorie e dell’hardware sta determinando diffusi rincari, l’azienda ha mantenuto invariato il prezzo dei propri access point Wi-Fi OmniAccess Stellar, dimostrando il proprio impegno verso il valore a lungo termine e relazioni durature con i clienti.

Un portafoglio completo basato sulla tecnologia Wi‑Fi 7

Come tutti i nuovi access point Wi‑Fi di Alcatel-Lucent, questo modello di fascia alta sfrutta le funzionalità avanzate del Wi-Fi 7, il più recente standard wireless, offrendo:

Throughput significativamente superiore, che consente di supportare applicazioni ad alto consumo di dati come video 8K, collaborazione immersiva e workload basati sul cloud.

Latenza ultra-ridotta, fondamentale per operazioni in tempo reale, IoT industriale e ambienti che richiedono elevata reattività.

Gestione più intelligente delle interferenze, per garantire una connettività più stabile negli spazi congestionati.

Canali più ampi e modulazione di nuova generazione, che assicurano prestazioni più fluide anche in ambienti ad alta densità.

Operazioni di rete più semplici e più intelligenti grazie alla gestione unificata

Gli access point OmniAccess Stellar e la famiglia OmniSwitch possono essere gestiti e monitorati centralmente attraverso l’Alcatel-Lucent OmniVista® Network Management —una piattaforma unificata basata sull’intelligenza artificiale disponibile sia in modalità on-premise sia in cloud. La soluzione semplifica l’onboarding degli utenti e dei dispositivi IoT, migliorando al contempo l’automazione delle operazioni di rete grazie ad analisi avanzate e indicazioni operative basate sui dati.

“L’introduzione della nuova serie di access point Wi-Fi 7 di fascia alta rappresenta un’evoluzione significativa verso un portafoglio prodotti completo e coerente. I clienti possono selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, beneficiando di una base tecnologica unificata, robusta e orientata al futuro. Questo approccio assicura alte prestazioni, semplicità e scalabilità a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal grado di maturità digitale” commenta Nicolas Duez, Head of Wireless Business Unit, Alcatel-Lucent.